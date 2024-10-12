Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oluyor
"Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı ne olur? 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Geçen ay politika faizini yüzde 50'de sabit tutan TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı belirsizliğini korurken, uzmanların yıl sonu ve 12 ay sonrası faiz beklentileri düşüş sinyalleri verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 17 Ekim Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
FAİZ KARARI NE OLUR?
TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya düştü.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,66'dan yüzde 31,64'e geriledi.