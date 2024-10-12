Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oluyor

"Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı ne olur? 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Geçen ay politika faizini yüzde 50'de sabit tutan TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı belirsizliğini korurken, uzmanların yıl sonu ve 12 ay sonrası faiz beklentileri düşüş sinyalleri verdi.

Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 17 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

FAİZ KARARI NE OLUR?

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,66'dan yüzde 31,64'e geriledi.

Etiketler
Merkez Bankası
Ekmeğin Küflenmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! 1 Parçası Bile Haftalarca Taze Tutuyor Ekmeğin Küflenmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! 1 Parçası Bile Haftalarca Taze Tutuyor
Altın ve Dolar Haftanın Kazandıranı Oldu Altın ve Dolar Haftanın Kazandıranı Oldu
Her Araçta Bulunuyor! Bu İşaretin Sırrı Açığa Çıktı, Kullanırken Dikkat Edilmeli Her Araçta Bulunuyor! Bu İşaretin Sırrı Açığa Çıktı, Kullanırken Dikkat Edilmeli
Alman Turistlerin Gözdesi Yine Türkiye Alman Turistlerin Gözdesi Yine Türkiye