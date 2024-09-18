Merkez Bankası Faiz İndirimine Gidecek mi?
Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Çakmaklı, Türkiye ekonomisinin resesyona girme olasılığına dair hazırladıkları göstergelerin alarm verdiğini açıkladı. Çakmaklı, Merkez Bankası'nın faiz indirimini yapacağı tarihi verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Çakmaklı, Prof. Dr. Selva Demiralp ve Doç. Dr. Sevcan Yeşiltaş ile birlikte yürüttükleri çalışmanın, Türkiye ekonomisinin resesyona girme riskinin mevcut olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Geçtiğimiz günlerde CNBC-e yayınında açıklamalarda bulunan Çakmaklı, Türkiye ekonomisinde resesyon ihtimalinin mevcut olduğunu, ancak dezenflasyon sürecine henüz girilmediğini vurguladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimini 2025 yılında yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.
Çakmaklı'nın paylaştığı son verilere göre, Türkiye ekonomisinin resesyona girme olasılığı Eylül ayında yüzde 27 olarak hesaplandı. Henüz kritik eşik olan yüzde 50'nin altında olsa da, bu oran son yılların en yüksek seviyesine işaret ediyor. Çakmaklı, Ekim ayında bu oranın daha da artmasını beklediklerini belirtti.
Çalışmada, Türkiye ekonomisinin iki dönem üst üste daralma yaşadığı süreçler olarak Mayıs 2008 sonrası bir yıllık dönemi ve 2018 yazındaki kur ataklarını işaret ediliyor. Ayrıca pandemi sürecinin de ekonomik göstergelerde önemli bir etken olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.