Merkez Bankası Faiz İndirimine Gidecek mi?

Çakmaklı'nın paylaştığı son verilere göre, Türkiye ekonomisinin resesyona girme olasılığı Eylül ayında yüzde 27 olarak hesaplandı. Henüz kritik eşik olan yüzde 50'nin altında olsa da, bu oran son yılların en yüksek seviyesine işaret ediyor. Çakmaklı, Ekim ayında bu oranın daha da artmasını beklediklerini belirtti.