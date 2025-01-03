Merkez Bankası Faiz İndirimi Sonrası İlk Kez Açıkladı: Tutanaklarda 'Temkinli' Mesaj

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 2,5 puan indirimle yüzde 47,50 seviyesine çektiği toplantının tutanaklarında temkinli mesajlarını korudu.

Tutanaklarda TCMB kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı ve enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı mesajını verdi.

Tutanaklarda TL'de değerlenme ve beklentilerin dezenflasyonu güçlendirdiği enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi