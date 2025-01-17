Merkez Bankası Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Belli Oldu

Merkez Bankası, Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. 68 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi döneminde yüzde 27.05 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27.07 iken, bu anket döneminde yüzde 25.38'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18.47'den yüzde 17.72'ye düştü.

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Kaynak: Haber Merkezi