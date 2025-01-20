Merkez Bankası Duyurdu: Bugün İtibarıyla O İşlemler 81 İlde Tamamen Kaldırıldı

Merkez Bankası açıklamasında, "Döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 itibarıyla sona erdirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu karar, kur korumalı mevduat sisteminde değişim sürecinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.