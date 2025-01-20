Merkez Bankası Duyurdu: Bugün İtibarıyla O İşlemler 81 İlde Tamamen Kaldırıldı
Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin milyonları ilgilendiren yeni kararını duyurdu. 81 ilde uygulanacak yeni karar kapsamında, belirli işlemler bugünden itibaren tamamen kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili önemli bir karar alarak vade süreleri ve hesap işlemleri konusunda değişikliğe gitti. Alınan yeni karar kapsamında, belirli işlemler bugünden itibaren durduruldu.
TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
BUGÜN RESMEN SONA ERDİ
Döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik alınan bu karar, hesap sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 20 Ocak 2025 itibarıyla bu hesaplar için yeni açılış ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.
Merkez Bankası açıklamasında, "Döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 itibarıyla sona erdirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bu karar, kur korumalı mevduat sisteminde değişim sürecinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.