Merkez Bankası Duyurdu: Banknotlarda Dikkat Çeken Değişiklik! Eski Paralar Ne Olacak?

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarıldığını duyurdu. Yeni 20 TL’lerde tek fark, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın imzalarının yer alması olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların bugün itibarıyla tedavüle çıkarıldığını duyurdu. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ 20 TL BANKNOTLAR TEDAVÜLDE

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre yeni tertip 20 liralık banknotlar bugünden itibaren piyasaya sürülmeye başlandı. Vatandaşlar, yeni banknotları mevcut 20 TL’lerle birlikte kullanabilecek.

FARKI NE OLACAK?

Yeni 20 TL’lik banknotlarda önceki serilerden farklı olarak sadece imzalar değişti. Banknotların üzerinde artık TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alacak.

Bunun dışında banknotların boyutları, renkleri, tasarımı ve güvenlik özellikleri önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Merkez Bankası, yeni serinin mevcut 20 TL’lerle birlikte tedavülde kalacağını vurguladı.

ESKİ 20 TL’LER GEÇERLİ OLACAK

TCMB, yeni 20 liralık banknotların piyasaya sürülmesinin ardından önceki serilerin de geçerliliğini koruyacağını açıkladı. Vatandaşlar, eski ve yeni 20 TL’leri birlikte kullanabilecek.

