Merkez Bankası Başkanı Açıkladı: Yeni Banknotlar Gelecek Mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve yeni banknotların basılıp basılmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Karahan, uzun süredir devam eden yeni banknot konusuna son noktayı koydu.

Kaynak: İHA

Merkez Bankası Başkanı Açıkladı: Yeni Banknotlar Gelecek Mi? - Resim: 1

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Enflasyon, KKM ve yeni banknotlara ilişkin sorulan soruları yanıtlayan Fatih Karahan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'EYLÜL AYI ENFLASYONU BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE'

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonuna ilişkin konuşan Karahan, Merkez Bankası'nın TÜİK ile aynı metodolojiyi kullandığını ve sahadan veri toplayarak bir endeks hesaplaması yaptığını söyledi. Piyasa beklentilerinin beklediklerinin üzerinde gerçekleştğini belirten Karahan, "Bu ay içinde topladığımız verilerden ulaştığımız sayı yüzde 2,5. Piyasa beklentisi ise yüzde 2,2. Beklentimizin biraz üzerinde geldi TÜİK enflasyonu. İşlenmemiş gıda fiyatları bu ay beklentimizin üstünde geldi. Burada oynaklık oldukça yüksek. Birkaç aydır oldukça düşük geliyordu işlenmemiş gıda. Bu ay biraz yüksek geldi. Genel görünüme bakmak gerekiyor. Bunu Haziran ayında da söyledik. Haziran ayında enflasyon 1.6 geldi. Piyasa beklentisinin çok çok altındaydı. Tarih göstergeleri de olumlu seyrediyordu. İstediğimiz gibi olmasına rağmen biz o zaman ‘tek bir yerden çıkarım yapmak doğru olmaz' demiştik. Enflasyon seviyesi yüksekken oynaklık yüksek olur. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Aydan aya bazen yüksek bazen düşük gelebilir. İki yönlü oynaklık olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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