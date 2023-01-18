Merkez Bankası bankaları uyardı: 'Son verin'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara sert bir uyarı yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istediği belirtildi.
TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti. TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara ilettiği yazı ile düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son vermelerini istedi.
KREDİ MALİYETLERİNİ ARTIRICI UYGULAMALAR TESPİT EDİLDİ
TCMB'nin Salı günü bankalara gönderdiği Reuters tarafından görülen yazıda şunlar yer aldı:
"Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir.