Merkez Bankası bankaları uyardı: 'Son verin'

TCMB uygulamaların sektör geneline "yaygın olmadığını" da belirtti. TCMB bankalara ilettiği yazıda uygulamalara devam edilmesi halinde "aşırı ücretlendirmenin önlenmesi, öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması amaçları çerçevesinde ilave düzenlemelerin yapılmasına yönelik ihtiyaç doğabilir" dedi.