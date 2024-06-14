Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi. Aynı anket döneminde yıl sonu faiz beklentisi sabit kaldı.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarını paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlarda katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.

12 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi! - Resim : 1

24 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 iken, bu anket döneminde yüzde 50,77 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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