Merkez Bankası Açıkladı! Kısa Vadeli Dış Borç Martta Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Şubat ayına kıyasla yüzde 0,2 oranında düşüşle 172,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Açıkladı! Kısa Vadeli Dış Borç Martta Azaldı

Verilere göre, bankaların oluşturduğu kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,5 oranında artışla 77,8 milyar dolara yükselirken, Merkez Bankası'nın yükümlülükleri yüzde 4,2 oranında gerileyerek 30,2 milyar dolara düştü.

Yurt içindeki bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler yüzde 3,5 azalarak 18,6 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatları yüzde 1,1 oranında artarak 18,5 milyar dolara çıktı.

Bankacılık sektörü dışındaki yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesapları yüzde 3,5 artışla 19,5 milyar dolara, Türk lirası cinsinden mevduatları ise yüzde 0,9 yükselerek 21,3 milyar dolara ulaştı. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu ise yüzde 1 artarak 64,8 milyar dolara çıktı.

Dış ticarete dayalı ticari krediler yüzde 1,5 oranında artışla 60,7 milyar dolara yükselirken, nakit kredi borçları yüzde 6,9 azalış göstererek 4,1 milyar dolara geriledi.

Borç stokunun döviz cinsine göre dağılımında, yüzde 35’i ABD doları, yüzde 26’sı euro, yüzde 24’ü Türk lirası ve yüzde 15’i diğer dövizlerden oluştu.

Mart ayı itibarıyla kalan vadeye göre değerlendirildiğinde, Merkez Bankası ve Genel Hükümet’e ait kısa vadeli yükümlülüklerde azalma görülürken; bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülüklerinde artış kaydedildi.

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Kaynak: ANKA

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