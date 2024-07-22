Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının ardından dolar kuru tahmini değişti. Piyasa katılımcı anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi düştü.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Temmuz ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının yanıtlarından oluşturulan ankete göre, cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? - Resim : 1

Merkez Bankası Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi!Merkez Bankası Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası Dolar kuru
Son Güncelleme:
Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor
Merkez Bankası Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi! Enflasyon Beklentisi Geriledi!
Altın Fiyatlarında ABD Etkisi: Gram Altın Ne Kadar? Altın Fiyatlarında ABD Etkisi
SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak SGK Yeni Liste Paylaştı! Bu Hastalıkları Geçirenler Hemen Emekli Yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Kamala Harris'ten İlk Açıklama: 'Trump’ı Yenmek Üzere Elimden Gelen Her Şeyi Yapacağım' Kamala Harris'ten İlk Açıklama