Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Temmuz ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının yanıtlarından oluşturulan ankete göre, cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem