Mercedes Yine Adından Söz Ettirecek: Elektriklilerde Yeni Dönem Başlıyor
Elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını güçlendirmek isteyen Mercedes-Benz, uzun süredir kullandığı "EQ" adlandırma stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Alman otomotiv devi, elektrikli modellerini ana ürün gamına entegre ederek adlandırma sistemini yeniliyor.
ELEKTRİKLİ MODELLER STANDART SERİYE KATILIYOR
Mercedes-Benz, 2016 yılında konsept araçlarında kullandığı "EQ" ismini 2019'dan itibaren seri üretim modellerinde de uygulamış ve EQA, EQB, EQE, EQS gibi modellerle pazarda yer almıştı. Ancak bu sistemin, mevcut Mercedes model isimlerine aşina olan kullanıcılar için kafa karışıklığı yarattığı değerlendirilerek değişiklik kararı alındı.
Yeni strateji kapsamında, elektrikli modeller mevcut serilerle bütünleşik hale getirilecek. Örneğin, tamamen elektrikli G-Serisi bundan böyle "G580 with EQ technology" adıyla sunulacak. Plug-in hibrit modeller ise "with EQ hybrid technology" ifadesini taşıyacak.
TASARIMDA HER ŞEY SİL BAŞTAN
Adlandırma değişikliğine ek olarak, Mercedes’in elektrikli araçlarının tasarımında da yeni bir döneme giriliyor. 2025 model EQS’te sahte ızgara detayı gibi daha klasik unsurların öne çıkması planlanıyor. Ayrıca, mevcut elektrikli modellerde görülen yuvarlak hatların yerine, daha keskin ve belirgin çizgilere sahip tasarımlar tercih edilecek.