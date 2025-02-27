Mercedes Yine Adından Söz Ettirecek: Elektriklilerde Yeni Dönem Başlıyor

ELEKTRİKLİ MODELLER STANDART SERİYE KATILIYOR

Mercedes-Benz, 2016 yılında konsept araçlarında kullandığı "EQ" ismini 2019'dan itibaren seri üretim modellerinde de uygulamış ve EQA, EQB, EQE, EQS gibi modellerle pazarda yer almıştı. Ancak bu sistemin, mevcut Mercedes model isimlerine aşina olan kullanıcılar için kafa karışıklığı yarattığı değerlendirilerek değişiklik kararı alındı.

Yeni strateji kapsamında, elektrikli modeller mevcut serilerle bütünleşik hale getirilecek. Örneğin, tamamen elektrikli G-Serisi bundan böyle "G580 with EQ technology" adıyla sunulacak. Plug-in hibrit modeller ise "with EQ hybrid technology" ifadesini taşıyacak.