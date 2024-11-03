Mercedes Düğmeye Bastı: 6 Modelini Birden Piyasaya Sürüyor! Fiyatları Dudak Uçuklattı

Özellikle mavi ve gümüş kombinasyonunun estetik açıdan oldukça çekici olduğu belirtiliyor. İç mekan tasarımında da kullanıcıların seçimine sunulan farklı renk ve doku kombinasyonları mevcut; mavi, çin mavisi ve zeytin yeşili gibi benzersiz kaplama renkleri dikkat çekiyor.

MERCEDES'İN 6 YENİ MODELİ VE ÖZELLİKLERİ

S 480: 3.0 litrelik L6 motoru ile 380 hp güç ve 500 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 5,6 saniye.

S 580: 4.0 litrelik V8 motoruyla 503 hp güç ve 700 Nm maksimum tork sağlıyor. Bu model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede çıkabiliyor.

S 680: 6.0 litrelik V12 motoru ile 611 hp güç ve 900 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 4,7 saniye.