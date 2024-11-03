Mercedes Düğmeye Bastı: 6 Modelini Birden Piyasaya Sürüyor! Fiyatları Dudak Uçuklattı
2025 yılına yaklaşırken, lüks otomobil dünyasında yeni bir gözde olan Mercedes-Maybach S-Serisi sahneye çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mercedes'in yeni serisi S 480, S 580, S 680, S 580 Extreme Night Edition, S 680 Extreme Night Edition ve S 580 e 4MATIC olmak üzere altı farklı model seçeneği sunuyor.
RENK SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKTI
Yeni Maybach S-Serisi, kullanıcılarına beyaz, gri, gümüş ve siyah gibi klasik renklerin yanı sıra yeşil ve kırmızı gibi dikkat çekici kişiselleştirilmiş renk alternatifleri de dahil olmak üzere toplamda 13 tek tonlu boya seçeneği sunuyor. İki tonlu seçeneklerde ise, soğuk alt tonlar arasında siyah, gri, gümüş ve kahverengi bulunuyor.
Özellikle mavi ve gümüş kombinasyonunun estetik açıdan oldukça çekici olduğu belirtiliyor. İç mekan tasarımında da kullanıcıların seçimine sunulan farklı renk ve doku kombinasyonları mevcut; mavi, çin mavisi ve zeytin yeşili gibi benzersiz kaplama renkleri dikkat çekiyor.
MERCEDES'İN 6 YENİ MODELİ VE ÖZELLİKLERİ
S 480: 3.0 litrelik L6 motoru ile 380 hp güç ve 500 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 5,6 saniye.
S 580: 4.0 litrelik V8 motoruyla 503 hp güç ve 700 Nm maksimum tork sağlıyor. Bu model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede çıkabiliyor.
S 680: 6.0 litrelik V12 motoru ile 611 hp güç ve 900 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 4,7 saniye.
S 580 e (Plug-in Hibrit): 3.0 litrelik L6 motor ile toplamda 509 hp güç ve 750 Nm tork sağlıyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 5,2 saniye.
Extreme Night Edition Modelleri: S 580 ve S 680 bu özel serinin diğer üyeleri olarak öne çıkıyor.
Tüm bu lüks araçların fiyatları 206 bin ile 511 bin dolar arasında değişiklik gösterirken, azami hızları 250 km/s olarak belirlenmiş.
Mercedes-Maybach S-Serisi, hem performansı hem de estetik detaylarıyla lüks otomobil tutkunlarını cezbedecek nitelikte.