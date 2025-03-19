Mercedes 2 Serisine Son Noktayı Koydu! Otomotiv Piyasasında Dengeleri Değiştirecek Yeni Dönem Başlıyor

PREMİUM ALGI ARTACAK

Mercedes-Benz, kompakt sınıfı modellerini azaltma yoluna giderek, premium modelleri öne çıkarmayı hedefliyor. Bu strateji, markanın daha az ancak daha lüks ve teknolojik araçlarla pazarda yer almasını sağlayacak.

Ancak, bu değişikliklerin müşteri tercihlerine nasıl yansıyacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. A Serisi, kompakt yapısı ve sunduğu teknolojik özelliklerle geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Bu kullanıcıların, yeni CLA ve SUV modellerine yönlendirilmesi bekleniyor.