Merak edilenler yanıt buldu: Altın fiyatlarındaki sert yükselişin nedeni belli oldu
Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni haftada gösterdiği fiyat hareketleri ile dikkat çekiyor.
ABD’de geçen hafta çarşamba günü yayınlanan veriler perakende satışların bir yılın en büyük düşüşünü yaşadığını, üretici fiyatlarının yavaşladığını gösterirken olası bir resesyona işaret etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin davranabileceği görüşünü destekledi.
Ons altın 1942 dolar ile 9 ayın zirvesine çıkarken, gram altın 1174 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcıların gözü kulağı 1 Şubat tarihinde. Peki gram altın 1200 lira seviyesini ne zaman aşar?
Milliyet gazetesi, finans uzmanlarının görüşlerini paylaştı:
BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş:
"Altın fiyatlarındaki yükselişin başlıca etkisi dolar endeksinin 102 seviyesinin altına inmesi ve 101 seviyesinin de altına çekilebileceğinin sinyalini üretmesidir. Burada tabi euro/dolar paritesindeki toparlanma ve dolar/yen paritesindeki aşağı yönlü hareketin ivme kazanması etkili diyebiliriz. 2023 yılı için altın borsaya bir alternatif yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.
GRAM ALTIN 1200 LİRAYI NE ZAMAN AŞAR?
1200 lira seviyesini aşması dolar endeksinin 101’in altına sarkma süreci ile hızlanacaktır. 101’in altına doğru sarkmalarda her an gram altında 1200 lira seviyesini görmek mümkün.