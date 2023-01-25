Merak edilenler yanıt buldu: Altın fiyatlarındaki sert yükselişin nedeni belli oldu

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş:

"Altın fiyatlarındaki yükselişin başlıca etkisi dolar endeksinin 102 seviyesinin altına inmesi ve 101 seviyesinin de altına çekilebileceğinin sinyalini üretmesidir. Burada tabi euro/dolar paritesindeki toparlanma ve dolar/yen paritesindeki aşağı yönlü hareketin ivme kazanması etkili diyebiliriz. 2023 yılı için altın borsaya bir alternatif yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.