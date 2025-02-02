Merak Edilen Soru Yanıt Buldu! Emeklinin Yüzde 30 Farkı Telafi Edilecek mi?
Emekliye yüzde 15,75'lik zam yapılırken, yeni emekli olanlarsa maaşlarına getirilen yüzde 30'luk kesinti ile karşı karşıya kaldı. Mağduriyet yaratan bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair yanıt ünlü ekonomi yazarından geldi.
Kaynak: Habertürk
Yeni yılda yüzde 15,75'lik zam oranıyla hayal kırıklığına uğrayan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yanında, yeni emekli olan vatandaşlar da maaşlarında "ömür boyu" yüzde 30'luk kesintiye maruz bırakıldı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bir okurun sorusuyla beraber bu konu hakkında bilgi verdi.
Soru: Belediyede çalışıyorum. SSK’dan 9500 gün primim var. 2024 yılında EYT’den emekli olma hakkım vardı ama emeklilik dilekçesi vermedim. Aralıkta 25.000 lira görünen emekli aylığım şu an 22.000 lira. Ücret zamlarıyla emekli maaşımın tekrar artacağını biliyorum. İmar affı gibi benim durumumda olanlara da emekli aylığındaki kaybın telafisi için bir fırsat sunulur mu?
Ahmet Kıvanç'ın yanıtı şu şekilde:
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 (kamu çalışanlarında 14 Ocak 2025) tarihine kadar verenler dilekçeyi 2025 yılı ve daha sonrasında veren kişilere göre ömür boyu yüzde 30 -31 oranında daha fazla emekli aylığı alacaklar. Emekliliğe hak kazandıkları halde emekli olamayan kişiler aralıkta e-Devlet’te görünen emekli aylığı ile ocak ayındaki aylık arasındaki farkı görünce büyük şok yaşadılar. Aralık ayında e-Devlet’te gördükleri tutara yüzde 15,75 oranında ocak ayı zammı uygulandığında aradaki fark yüzde 31-32 düzeylerine ulaştı.
YENİDEN HESAPLANACAK
Şubat sonunda milli gelir verileri açıklandığında emekli aylıkları yeniden hesaplanacak. Milli gelirdeki artışın yüzde 30’u yansıtıldığında emekli aylığı farkı yüzde 30-31 düzeyine gelecek. Sizin aralık ayında 25.000 TL olarak yuvarladığınız aylık ocak ayında yüzde 15,75 zamla 28.938 TL’ye ulaşacaktı. Onun yerine emekli aylığınız 22.000 TL’ye düştüğü için ikisi arasındaki fark yüzde 31,5’e ulaşıyor. Nisan ayında milli gelirdeki büyümenin yansıtılmasıyla bu fark yaklaşık yüzde 30,5 düzeyine gelir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaya çıkacak farkın telafisi için yaz aylarında bir çalışma yürütürken Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeye sıcak bakmadığı için sonuç alınamadı. Şu an telafi düzenlemesi görünmüyor. Ancak, emekliliğe 2025, 2026 yılı gibi yakın zamanda hak kazanacak kişiler emekli aylığında ortaya çıkan farktan çok büyük ölçüde etkilenmiş bulunuyorlar.