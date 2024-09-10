Menzile Doymayan 20 Elektrikli Model Belli Oldu: Ne Mercedes Ne Tesla
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte otomobil sektörü de köklü bir dönüşüm geçiriyor.
İçten yanmalı motorlar yerini elektrikli motorlara bırakırken, çevre dostu ve yüksek performanslı elektrikli otomobillerin pazardaki payı her geçen gün artıyor. Özellikle uzun menzil kapasitesi, elektrikli otomobillerin en önemli avantajlarından biri haline geliyor. Otomobil üreticileri, en uzun menzile sahip araçları sunmak için kıyasıya bir rekabet içinde.
Elektrikli araç teknolojisindeki bu yarışta, dev markalar üretim bantlarında benzinli araçları geri planda bırakıp, elektrikli modellerine odaklanıyor. Hem Amerika hem de Avrupa pazarlarında hızla artan talep, bu inovatif araçların gelişimini hızlandırırken, her yeni model daha uzun menzil, daha yüksek performans ve çevreye daha duyarlı özelliklerle piyasaya sürülüyor.
Shiftdelete'de yayımlanan verilere göre, en uzun menzile sahip elektrikli araçlar listesi oldukça dikkat çekici. Zirvedeki araçlar arasında Tesla ve Mercedes gibi tanıdık isimler yer alsa da, listede sürpriz bir isim ilk sırayı alıyor: Lucid Air.
İşte, en uzun menzile sahip 20 elektrikli otomobil:
1. Lucid Air – 830 km
2. Mercedes EQE – 660 km
3. Tesla Model S – 651 km
4. Mercedes EQS Heritage Edition 580 4MATIC – 649 km
5. Ssangyong Torres EVX Standart – 635 km
6. BMW İX xDrive 50 – 630 km
7. Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range – 610 km
8. Ford Mustang Mach-E – 600 km
9. BMW İ7 Pure Exellence xDrive60 – 590 km
10. BMW İ4 eDrive 40 – 590 km
11. BMW İ5 M Sport eDrive40 – 582 km
12. Hyundai Ioniq 6 – 580 km
13. Tesla Model 3 – 576 km
14. Rivian R1S – 566 km
15. Mercedes EQS – 563 km
16. Tesla Model X Long Range – 560 km
17. GMC Hummer EV Edition 1 – 560 km
18. Rimac Nevera – 550 km
19. Cupra Born 77 – 548 km
20. Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro – 542 km
Bu liste, elektrikli otomobil teknolojisindeki gelişmelerin hızla devam ettiğini ve markaların sürdürülebilir mobiliteye yönelik büyük yatırımlar yaptığını gösteriyor. Özellikle Lucid Air'in 830 km'lik menzili, elektrikli araç pazarındaki çıtayı oldukça yukarı taşıyor.