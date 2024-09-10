Menzile Doymayan 20 Elektrikli Model Belli Oldu: Ne Mercedes Ne Tesla

İçten yanmalı motorlar yerini elektrikli motorlara bırakırken, çevre dostu ve yüksek performanslı elektrikli otomobillerin pazardaki payı her geçen gün artıyor. Özellikle uzun menzil kapasitesi, elektrikli otomobillerin en önemli avantajlarından biri haline geliyor. Otomobil üreticileri, en uzun menzile sahip araçları sunmak için kıyasıya bir rekabet içinde.

Elektrikli araç teknolojisindeki bu yarışta, dev markalar üretim bantlarında benzinli araçları geri planda bırakıp, elektrikli modellerine odaklanıyor. Hem Amerika hem de Avrupa pazarlarında hızla artan talep, bu inovatif araçların gelişimini hızlandırırken, her yeni model daha uzun menzil, daha yüksek performans ve çevreye daha duyarlı özelliklerle piyasaya sürülüyor.