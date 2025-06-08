Menemen İlçesi Susuzluktan Son Anda Kurtuldu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de uzun yıllardır var olan içme suyu sorununu çözdü. 620 milyon liralık yatırım yapılan 7 mahalle artık kesintisiz ve sağlıklı suya ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, nüfusu artan yerleşim yerlerindeki su sorununu çözmek ve şebekedeki kayıpları en aza indirmek için altyapı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak 620 milyon liralık yatırımla Menemen’de hizmete alınan 209 kilometrelik içme suyu hattı sayesinde 7 mahalle kesintisiz suya kavuştu. Yurttaşlar sağlanan hizmet nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

"Büyükşehir sorunumuzu çözdü"

Seyrek’te içme suyu hatlarının çok eski olması nedeniyle daha önce büyük sorunlar yaşadıklarını dile getiren Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Osman Şengül, "Depoda patlaklar vardı. Arızalar çok oluyordu. Şikayetlerimizi dile getirdiğimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessiz kalmayarak bu sorunu çözdü. Artık su kesintileri ve basınç sorunu ortadan kalktı. Kaçaklar önlendi ve biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Mahallelerimize bu yatırımı getiren İZSU yetkilileri ve Başkanımız Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu kadar kısa bir sürede kaplamaların yapılacağını da beklemiyorduk. Yeni hatlarımızı artık kullanıyoruz. Çok memnunuz" dedi.

"Uzun süreli toza toprağa maruz kalmadık"

Seyrekte esnaflık yapan Yeşim Poroy ise çalışmaların hızlı tamamlandığına dikkati çekerek, "12 senedir Menemen’de yaşıyorum. Buraların eski halini de neler yaşadığımızı da biliyorum. En önemlisi benim için hızlı yapılıp bitmesiydi. Şebeke hatları yenileme çalışmaları kısa sürede bitti. Uzun süre toza toprağa maruz kalmadık" diye konuştu.

"Artık içme suyu sorunumuz ortadan kalktı"

Su patlakları sebebiyle geçmişte sıkıntı yaşadıklarını belirten Emiralem Merkez Mahallesi Muhtarı Cevdet Dinç, "Yaşanan uzun süreli kesintiler sona erdi. Kesintiler artık yok, vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de azaldı" ifadesini kullandı.

Menemen’de kuaförlük yapan Mustafa Kılınç da "İş yerimde su kesintisi yüzünden sıkıntı yaşıyordum. Bu durum işimi güçleştiriyordu. Şimdi sorun kalmadı" şeklinde konuştu.

Esnaf Rahime Kahraman ise "Eskiden musluk suyunun tadı kötüydü, içilmiyordu. Şimdi suyumu hem güvenle içiyorum hem de suyun tazyiki yeterli. Çok memnunuz" dedi.

209 kilometre içme suyu hattı imalatı yapıldı

İZSU Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanında ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenilerken, Menemen’de vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak ve ilçenin altyapısını güçlendirmek için toplam 620 milyon liralık yatırım yaptı.

22 Nisan’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Menemenlilere tanıttığı yatırım kapsamında Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık ve Haykıran mahallelerinde 109 kilometrelik içme suyu hattı yapıldı. Emiralem ve Türkelli mahallelerinde hat çalışmalarının olduğu sokaklarda 160 bin metrekare parke serildi. Ayrıca Seyrek ve Villakent mahallelerinde de 100 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Çalışılan sokakların parke kaplamaları yenilendi. İçme suyu hattı çalışmaları haricinde Menemen’in altyapı sistemini güçlendirmek için de ilçe genelinde toplam 40 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa edildi.

Kaynak: AA