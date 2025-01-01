Memuru da Etkilenecek Özel Sektör Çalışanı da! Pazarlık Yılı Başlıyor: Esnek Çalışmadan SGK Sistemine Kurallar Sil Baştan...

Türkiye’de 2025 yılı çalışma ve sosyal güvenlik alınanda önemli düzenlemelere sahne olacak. Enflasyonun ücret artışları üzerindeki etkileri bu yıl da konuşulmaya devam edecek. İşçi ve memur toplu sözleşme görüşmeleri, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması ve diğer yaşanacak gelişmeler memurundan, özel sektör çalışanına kadar herkesi yakından ilgilendiriyor. İşte yeni yılın çalışma hayatına getireceği o değişlikler ve çalışanları bekleyen yenilikler…