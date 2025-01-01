Memuru da Etkilenecek Özel Sektör Çalışanı da! Pazarlık Yılı Başlıyor: Esnek Çalışmadan SGK Sistemine Kurallar Sil Baştan...
Yeni yıl çalışma hayatında önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Kamu çalışanının ve memurun toplu sözleşmesi, özel sektör çalışanları herkesi ilgilendiren kurallar sil baştan yazılacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin öne çıktığı yeni yılda da gündem çalışanın maaşı ve çalışma koşulları olacak. Esnek çalışamadan, SGK sisteminde değişikliğe kadar birçok adım atılacak. İşte kritik bir dönemeç olan 2025’te milyonlarca kişiyi bekleyen o düzenlemeler…
Kaynak: Bloomberg HT
Türkiye’de 2025 yılı çalışma ve sosyal güvenlik alınanda önemli düzenlemelere sahne olacak. Enflasyonun ücret artışları üzerindeki etkileri bu yıl da konuşulmaya devam edecek. İşçi ve memur toplu sözleşme görüşmeleri, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması ve diğer yaşanacak gelişmeler memurundan, özel sektör çalışanına kadar herkesi yakından ilgilendiriyor. İşte yeni yılın çalışma hayatına getireceği o değişlikler ve çalışanları bekleyen yenilikler…
ÜCRET ARTIŞLARI VE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ
Kamu Çalışanları:
2025-26 yıllarını kapsayacak kamu işçi sözleşmeleri özellikle zam oranları açısından kritik önemde olacak.
Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık, İl Özel İdaresi, Karayolları gibi kurumlarda çalışan işçilerin yanı sıra TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ bünyesindeki 200 bin işçi, görüşmelerin odağında olacak.
Memur ve Memur Emeklileri:
Memur ve memur emeklilerinin 2026-27 zamları Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek. 2025’ye planlanan yüzde 6+5 oranındaki zam teklifine karşın daha yüksek oranlarda zam talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Özel Sektör:
Metal iş kolunda yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmeler özel sektörün en büyük pazarlığı olacak.
ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ VE YENİ DÜZENLEMELER
Yeni Çalışma Modelleri:
Uzaktan, kısmi, geçici süreli çalışma ve platform çalışması gibi modeller iş dünyasının ihtiyaçları ve çalışanların iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuata eklenecek. Böylece kayıt dışı istihdamın azaltılması ve işgücü piyasalarında güvence sağlanacak.
İş Kanunu Güncellemeleri:
Sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak mevduat düzenlemeleri ile işgücü piyasalarında güvence ve esneklik sağlanacak.
EĞİTİM VE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ
Meslek Liseleri ve Üniversiteler:
Bölgesel kalkınma odaklı projeler kapsamında ihtisaslaşmış üniversiteler ve meslek liseleri iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik eğitim verecek şekilde düzenlenecek.
Yurt Dışı Eğitim:
Stratejik teknoloji alanlarında insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için yurt dışına lisansüstü eğitim programları kapsamında öğrenci gönderilecek.
ORTA VADELİ PROGRAM’IN GETİRDİKLERİ
Sosyal Güvenlik ve Yardımlar:
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği artırılacak.
Sosyal yardımlar güçlendirilerek dezavantajlı kesimlere daha fazla destek sağlanacak.
Kayıt Dışı İstihdam:
Kayıt dışı istihdamı azaltmaya yönelik politikalar, çalışma hayatında önemli bir yer tutacak.