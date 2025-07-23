Memurluğu Bıraktı Hibe Parayla Patron Oldu: Ayda 15 Ton Satıyor, Paraya Para Demiyor
Devlet memurluğunu bırakıp kendi işini kuran Mevlüt Yüca, TKDK’dan aldığı hibe desteğiyle mantar üretim tesisi açtı. Ayda 15 ton ürün satan Yüca, hem üretip hem de kendi elektriğini üreterek örnek bir girişimcilik hikayesi yazdı.
Kaynak: AA
Karaman’da yaşayan 43 yaşındaki Mevlüt Yüca, devlet memurluğunu bırakıp kendi işinin patronu oldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı yüzde 65 hibe desteğiyle kültür mantarı üretim tesisi kuran Yüca, ayda ortalama 15 ton mantar satışı gerçekleştirerek girişimcilik başarısına imza attı.
MEMURLUKTAN GİRİŞİMCİLİĞE UZANAN YOLCULUK
Yaklaşık 10 yıl boyunca inşaat mühendisi olarak kamuda görev yapan Yüca, 2021 yılında istifa ederek bir mimarlık ofisi açtı. Ofisinde yatırımcılara proje hazırlarken TKDK’nın sunduğu hibe fırsatlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Bu süreçte birçok başarılı girişime tanıklık eden Yüca, kendi üretim tesisini kurma fikrini geliştirdi.
TESİSİ KURDU, ELEKTRİĞİ BİLE KENDİ ÜRETİYOR
TKDK Karaman İl Koordinatörlüğü’ne başvurarak aldığı destekle Kazımkarabekir ilçesinde 5 odalı bir mantar üretim tesisi kuran Yüca, çatısına kurduğu 120 kilovatlık güneş enerji sistemiyle elektrik ihtiyacının tamamını karşılarken, fazladan üretilen enerjiyi de satarak gelir elde ediyor.
AYLIK 15 TON ÜRETİM, YILLIK 180 TON SATIŞ
2023'ün sonlarına doğru faaliyete geçen tesiste şu anda 6 kadın çalışıyor. Aylık 15 tona ulaşan üretim, toptancıların yanı sıra market ve pazarlara da gönderiliyor. Yüca, pazardaki boşluğu iyi analiz ettiklerini ve bu doğrultuda mantar üretimine yöneldiklerini belirtiyor.
"HEDEFİNİZ OLSUN Bİ DESTELEMEYE HAZIRIZ"
Gıda sektörünün sürekli ihtiyaç duyulan bir alan olduğuna dikkat çeken Yüca, girişimci olmak isteyenlere önce pazar araştırması yapmalarını ve devlet desteklerinden mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyor. Enerji maliyetlerinin neredeyse sıfırlandığını söyleyen Yüca, güneş enerjisiyle çalışmanın tesisin sürdürülebilirliği açısından büyük avantaj sağladığını vurguluyor.
TKDK Karaman İl Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk ise üretim alanlarını genişletmek için çalıştıklarını belirterek, girişimcilere destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Öztürk, IPARD III 7. çağrı ilanı kapsamında tüm yatırımcıları il koordinatörlüklerine davet etti.
Hayal kuran ve üretmek isteyen herkesin destek alabileceğini vurgulayan Öztürk, "Yeter ki hedefiniz olsun, biz desteklemeye hazırız" dedi.