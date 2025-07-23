Memurluğu Bıraktı Hibe Parayla Patron Oldu: Ayda 15 Ton Satıyor, Paraya Para Demiyor

TKDK Karaman İl Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk ise üretim alanlarını genişletmek için çalıştıklarını belirterek, girişimcilere destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Öztürk, IPARD III 7. çağrı ilanı kapsamında tüm yatırımcıları il koordinatörlüklerine davet etti.

Hayal kuran ve üretmek isteyen herkesin destek alabileceğini vurgulayan Öztürk, "Yeter ki hedefiniz olsun, biz desteklemeye hazırız" dedi.