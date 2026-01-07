Memurların 2026 Yemek Ücreti Belli Oldu: Maaşlardan Ne Kadar Kesilecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet memurlarının 2026 yılında ödeyeceği öğle yemeği bedelleri kesinleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre memurlar ek göstergelerine göre günlük 12,86 TL ile 52,46 TL arasında ödeme yapacak. Sözleşmeli personel için bu tutarlar 15,65 TL ile 62,71 TL arasında değişecek. Hangi personelin ne kadar ödeyeceğine ilişkin ayrıntılar da açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 2026 yılında öğle yemeği hizmetinden yararlanan memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

MEMURLAR İÇİN EN YÜKSEK TUTAR 52,46 TL

Tebliğe göre yiyecek yardımı kapsamında yapılacak giderler; Ankara, İstanbul ve İzmir için yemek maliyetlerinin üçte ikisini, diğer illerde ise yarısını geçmeyecek şekilde kurum bütçelerinden karşılanacak. Bu maliyetleri aşan kısım ise çalışanlardan tahsil edilecek.

15 Ocak 2026-14 Ocak 2027 tarihleri arasında öğle yemeğinden yararlanan memurlar günlük 12,86 TL ile 52,46 TL arasında ödeme yapacak. Sözleşmeli personelin ödeyeceği tutar ise aldıkları brüt sözleşme ücretine göre 15,65 TL ile 62,71 TL arasında değişecek.

HANGİ MEMUR NE KADAR YEMEK PARASI ÖDEYECEK?

Ek göstergeye göre memurlardan alınacak günlük yemek ücretleri şöyle belirlendi:

Ek göstergesi 600’e kadar olanlar: 12,86 TL

Ek göstergesi 1700’e kadar olanlar: 21,86 TL

Ek göstergesi 2800’e kadar olanlar: 27,16 TL

Ek göstergesi 4200’e kadar olanlar: 35,19 TL

Ek göstergesi 5400’e kadar olanlar: 46,86 TL

5400’ün üzerinde ek göstergeliler: 52,46 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADEMELİ UYGULAMA

Sözleşmeli personel için brüt sözleşme ücretine göre alınacak günlük yemek bedelleri ise şu şekilde olacak:

34.135 TL’ye kadar olanlar: 15,65 TL

57.620 TL’ye kadar olanlar: 27,16 TL

79.600 TL’ye kadar olanlar: 49,28 TL

79.600 TL’nin üzerinde olanlar: 62,71 TL

Ayrıca kurumlara, görev unvanı, hizmetin niteliği, yemek maliyetleri ve servis koşullarını dikkate alarak, gerek görülmesi halinde belirlenen tutarların üzerinde yemek bedeli belirleme imkanı da tanındı.

Kaynak: AA