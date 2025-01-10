Memura 43, Sendika Başkanı'na 500 Bin TL Maaş! 'Bordrosunu Gözlerimle Gördüm' Dedi: Olay Olacak İddia

Memur zammı yüzde 11,54 olarak açıklanmıştı. En düşük memur maaşı 43.698 olurken, en düşük memur emekli aylığı ise 19.616 TL’ye yükseldi. Memura seyyanen zam ise son artış sonrası 16.043 lira olarak ödenecek. Ancak zam oranları memurlar tarafından yetersiz bulunurken refah payı sesleri yükselmiş ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, ‘Zamları az verirsek, sabit gelirliyi baskılarsak enflasyon düşer.’ Maliye Bakanı’na sesleniyorum: "Türkiye, büyürken, güçlenirken, küresel ölçekte çok daha fazla söz sahibi iken küçük hesapların peşine düşmek Maliye’ye yakışmıyor” diyerek Mehmet Şimşek’e seslendi. Ancak Ali Yalçın’ın kendi aldığı maaş ise bugün ortaya çıktı.

MEMUR-SEN BAŞKANININ 500 BİN LİRALIK MAAŞI OLAY OLDU

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen'den Genel Başkanı Ali Yalçın'ın maaşını duyanlar kulaklarına inanamadı. Uçar’ın, "Marangoz sendikacı milyarları yönetiyor!" başlıklı yazısında Ali Yalçın'ın maaşının 500 bin TL olduğu iddia edildi.

SENDİKALARIN PARA AKIŞI MALİYE’DEN GÖRÜLEBİLİYOR

Çalışandan kesilen aidatlarla yılda 5,8 milyar liralık bir bütçeyi yönettiğini vurgulayan Uçar, "Sendikaların para akışını sistemden anlık gören Maliye Bakanlığı, Ali Yalçın'ın maaşını halka açıklasın" dedi.

Uçar, söz konusu yazısında şu ifadelere yer verdi:

Ali Yalçın’la ilgili Ankara’dan dün çok ilginç bir telefon geldi. Yanı başında adı bizde saklı bir isim, “Maaş bordrosunu gözlerimle gördüm. Ali Yalçın, Memur-Sen’den 50 bin TL, Eğitim Bir Sen’den 150 bin TL, toplam 200 bin TL çıplak maaş alıyor. Aylık 300 bin TL temsil, huzur hakkı, yolluk, yevmiye ile maaşı 500 bin TL. Konuşamaz.”

“MAAŞINI SORMAK İÇİN ARADIM AÇMADI”

“Ayıp olmazsa maaşın ne kadar?” diye sormak için aradım, açmadı." diyen Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyelerden her ay ortalama 315 TL para otomatik kesilip sendika hesabına aktarılıyor. Memur-Sen’in, son zamla yıllık geliri 4,2 milyar TL, Eğitim Bir Sen’in yıllık geliri 1,6 milyar TL’ye çıktı. 'Hukuk her şeyin kralıdır' diyen Herodot’un aksine, yılda 5,8 milyar lirayı yöneten Marangoz Ali, holdingleşen sendikacılıkta krallığını ilan etti."

Kaynak: Sözcü