Memur Zammında Refah Payı Kapısı Aralandı! Herkesin Atladığı Rakamlar İpucunu Verdi: 2025 Bütçesinde Ortaya Çıktı

MEMURA REFAH PAYI İÇİN İPUCU

Bütçelerin yıllık olarak hazırlandığı düşünüldüğünde kaynak artışlarının hem Ocak hem de Temmuz aylarını kapsadığı görülüyor. Yıl sonu enflasyon OVP'de yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Buna göre memurların Ocak artışı yüzde 9-11 oranında bir bantta olacak. Önümüzdeki yıl enflasyonda yüzde 20'lerin hedeflendiği dikkate alındığında da Temmuz artışlarının daha düşük oranlarda gerçekleşeceği hesaplanabilir. Ancak yüzde 31-38 bandındaki sosyal destek artışları hem Ocak'ta hem de Temmuz'da enflasyonun üzerinde bir refah payı ekleneceğini de gösteriyor.