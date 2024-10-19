Memur Zammında Refah Payı Kapısı Aralandı! Herkesin Atladığı Rakamlar İpucunu Verdi: 2025 Bütçesinde Ortaya Çıktı
2025 yılı bütçesinde yer alan sosyal destek ödemeleri yüzde 30,98 oranında artırıldı. Bu ödemeler her yıl memur zammı oranında artış gösterirken ortaya çıkan rakam memura refah payı için kapı da araladı. Yüzde 9-11 arasında artış öngörülen memur maaş zammı için refah payı ile oranın yüzde 20’leri bulması öngörüldü. İşte memura refah payı için haberin detayları…
Kaynak: Takvim
2025 yılı bütçesi memur emeklisi ve memur maaş zammı için refah payı detayını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lirayken bu yıl açıklanan rakam 651 milyar lira oldu. Bu da yüzde 30,98 oranında bir artışa tekabül ediyor. Sosyal yardımlar memur zammı oranında artırılıyor. Enflasyon hedefleri doğrultusunda memura zam oranının yüzde 9-11 arasında gelmesi beklenirken, yıllık artışın yüzde 31’i bulacağı hesaplanıyor. Sosyal destekler tek tek incelendiğinde ise artışlar yüzde 38’leri bulacak.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in haberine göre, sosyal desteklerdeki toplam artışa bakıldığında artış oranı yüzde 30,98'i buluyor. Detaylarda ise 65 yaş aylığında artış oranı yüzde 38, engelli ödemelerinde ise yüzde 25 rakamı ortaya çıkıyor. SED ödemelerindeki artış oranı ise yüzde 36 olarak görülüyor. Diğer sosyal desteklerdeki artışlar da yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişiyor.
65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM PARASI…
Sosyal destekler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memurlar ve memur emeklileri için yapılan artış oranına paralel olarak yükseltiliyor. Dolayısıyla Bu Ocak alında da 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri gibi destekler yine memur maaş artışı kadar artırılacak.
MEMURA REFAH PAYI İÇİN İPUCU
Bütçelerin yıllık olarak hazırlandığı düşünüldüğünde kaynak artışlarının hem Ocak hem de Temmuz aylarını kapsadığı görülüyor. Yıl sonu enflasyon OVP'de yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Buna göre memurların Ocak artışı yüzde 9-11 oranında bir bantta olacak. Önümüzdeki yıl enflasyonda yüzde 20'lerin hedeflendiği dikkate alındığında da Temmuz artışlarının daha düşük oranlarda gerçekleşeceği hesaplanabilir. Ancak yüzde 31-38 bandındaki sosyal destek artışları hem Ocak'ta hem de Temmuz'da enflasyonun üzerinde bir refah payı ekleneceğini de gösteriyor.
OCAK ZAMMI NE OLACAK?
Ocak ve Temmuz aylarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı kadar zam alıyor.
Bu kesimlere ayrıca refah payı uygulaması da yapılıyor. Bu yıl sonunda oluşacak enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 13-15 bandında bir 6 aylık enflasyon artışı ortaya çıkarken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 9-11 bandında bir zam oranı hesaplanıyor. Ancak bütçedeki artış, destek alacakların sayısının artması ve yıllık oranlar da dikkate alındığında Ocak zam oranlarının yüzde 20'nin üzerinde olabileceği görülüyor.