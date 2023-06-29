Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül!

Sözcan, “Memurlar için iki formül var. İlk seçeneğe göre, aile yardımı ile birlikte 11 bin 848’e çıkan en düşük memur maaşı yüzde 85 artırılacak. Böylece memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. İkinci seçenekte ise maaşlara 5 bin lira seyyanen zam yapılması kalan kısmın ise oransal yapılacak zamlarla net 22 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.