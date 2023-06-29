Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül!
Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklandı. Açıklamanın ardından bu zammın nasıl yapılacağı belirsizliğini korurken, masada iki formül olduğu ifade edildi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam belli oldu. Şimdi gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.
Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilere yapılacak zam oranını aşağı yukarı belli edecek. 6 aylık enflasyon farkına tıpkı asgari ücrette yapıldığı gibi refah payının eklenmesi bekleniyor. Yapılacak zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek.
Ancak hükümet kanadından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanmıştı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan kulislerde konuşulanları açıkladı.
Sözcan, “Memurlar için iki formül var. İlk seçeneğe göre, aile yardımı ile birlikte 11 bin 848’e çıkan en düşük memur maaşı yüzde 85 artırılacak. Böylece memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. İkinci seçenekte ise maaşlara 5 bin lira seyyanen zam yapılması kalan kısmın ise oransal yapılacak zamlarla net 22 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.