Memur Zammında Enflasyon Farkı Dahil Yeni Hesap! Memur Maaşları 2025’te Ne Kadar Olacak? Tabloya Bak Zammı Öğren!

Asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Sırada emekli ve memur zammı düzenlemesi var. 4,5 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi Ocak zammı için açıklanacak verilere odaklandı. 2025 memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı etkili olacak. Memur zammı ne kadar olacak? İşte öğretmen, polis, doktor, mühendis ve hemşire dahil kuruşu kuruşuna memur maaşları hesapları...