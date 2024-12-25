Memur Zammında Enflasyon Farkı Dahil Yeni Hesap! Memur Maaşları 2025’te Ne Kadar Olacak? Tabloya Bak Zammı Öğren!
Asgari ücret zammı belli oldu. Sıra memur maaş zammı için atılacak adımlara geldi. Ocak 2025'te memur enflasyon farkı, TÜİK'in açıklaması sonrası belli olacak. Öte yandan yeni rakamlarla öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil memur maaşları hesaplama tablosu belli oldu.
Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi
Asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Sırada emekli ve memur zammı düzenlemesi var. 4,5 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi Ocak zammı için açıklanacak verilere odaklandı. 2025 memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı etkili olacak. Memur zammı ne kadar olacak? İşte öğretmen, polis, doktor, mühendis ve hemşire dahil kuruşu kuruşuna memur maaşları hesapları...
ASGARİ ÜCRETİN ZAM ORANI NETLEŞTİ
İstanbul Ticaret Gazetesi’nde yer alan haberde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 4 toplantı sonrası 2025 yılında uygulanacak yeni ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 30 zam alarak net 22 bin 104 lira oldu. Brüt ücret ise 26 bin 3 lira olarak hesaplandı.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SIRADA
Asgari ücret zammının belli olması sonrası milyonlarca emekli ve memurun gözü 2025'in ilk haftasında belli olacak maaş zamlarına döndü.
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI
Memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Ocak 2025'te memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon farkı burada bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını ifade ediyor.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 14,57
Öte yandan 2025 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam için temel alınacak 5 aylık enflasyon oranları açıklandı. Temmuz ayında enflasyon oranı %3,23 olarak gerçekleşirken, Ağustos'ta %2,47'ye geriledi. Eylül ayında %2,97'lik bir artış yaşanırken, Ekim'de bu oran %2,88 oldu. Kasım ayında ise enflasyon %2,24 olarak kaydedildi.
Bu veriler doğrultusunda, 5 aylık toplam enflasyon artışı %14,57 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, maaş zamları için belirleyici olacak bu oran daha da yükselecek. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası memur enflasyon farkı hesaplanacak ve maaşlara uygulanacak. Ardından maaşlar yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplanacak.
6 AYLIK ENFLASYON İLE MEMUR ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 12,23
Merkez Bankası, Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %45,28 olarak belirlenirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise %16,47 oldu. Bu veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ile memur maaş artışları şu şekilde hesaplandı:
OCAK 2025 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: %16,47
Memur enflasyon farkı: %5,88
Toplu sözleşme zammı: %6
Memur ve memur emeklisi maaş zammı: %12,23
6 aylık enflasyon oranı ile memur zammı arasındaki farkın nedeni bir önceki dönemdeki toplu sözleşme zammının yüzde 10, cari dönemde ise bu rakamın yüzde 6 olmasından kaynaklanıyor.
MEMUR MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOLARI
6 aylık enflasyon beklentisine göre, meslek meslek memur maaşları ve memur emeklisi maaşları için hesaplama tablosu şu şekilde netleşti: