Memur Zammı ve Emekli Zammı Tablosu... Meslek Meslek Hesaplandı, Milyonların Maaşı Burada! SGK Uzmanından 'Refah Payı' Duyumu

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, memurların maaşları her yılın ocak ayında güncellenmek zorunda. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı esas alınıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam yapılırken, aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında bir maaş artışı aldı. Bu durum, memur emeklilerinin enflasyonun gerisinde kalmasına ve yüzde 5,42’lik bir farkla mağduriyet yaşamasına neden oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 Eylül ayı enflasyonu yüzde 2,97 artış gösterdi ve üç aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, 2024'ün son çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık) açıklanacak enflasyon rakamları, memur ve memur emeklileri için 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranını belirlemede kritik rol oynayacak.

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Toplu sözleşme hükümlerine göre, 2025'in ilk altı ayı için memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam yapılması planlanıyor. Ancak yılın son çeyreğinde enflasyonun bu oranı aşması durumunda aradaki fark maaşlara yansıtılacak.

ENFLASYON FARKI HENÜZ OLUŞMADI

Şu anda mevcut yüzde 8,92’lİk enflasyon oranı, temmuz ayında uygulanan yüzde 10’luk zammın altında kalıyor. Dolayısıyla bugüne kadar memur ve memur emeklileri için herhangi bir enflasyon farkı oluşmadı.

MEMUR ZAMMI NE OLUR?

Sonuç olarak, 2025 Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 6 zam yapılacak ve bu oranın üzerine enflasyon farkı eklenebilecek. Yıl sonu enflasyon verileri dikkate alındığında, memur maaşlarının yüzde 10 civarında artış göstereceği öngörülüyor. Refah payının eklenmemesi halinde, memurların 2025 maaş zammı sadece toplu sözleşme hükümlerine ve enflasyon farkına bağlı olarak şekillenecek.

2025 YILINDA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Önümüzdeki ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 6 oranında bir artışın yapılması kesinleşmiş durumda. Enflasyon farkı oluşması halinde bu oran daha da yükselebilir. Hükümetin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğü yüzde 41,5’lik yıl sonu enflasyon hedefine göre, 2025 Ocak ayında en fazla yüzde 10 civarında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak eylül verileri, bu hedefin tutturulamayacağını ve enflasyonun yüzde 43’lere ulaşabileceğini gösteriyor.

Refah payı konusunda ise şu an için herhangi bir düzenleme planlanmıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’ndeki bugünkü yazısında refah payı konusuna da değindi. Karakaş aldığı duyumu aktarırken, memur ve memur emeklilerine ek refah payı verilmesinin beklenmediğini dile getirdi.

ZAM TABLOSU

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 8,92

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 8,92

Memur enflasyon farkı: Oluşmadı

Memur zammı: Yüzde 4,94

OVP HEDEFLERİ İLE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.221 TL

• En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 42.851 TL

• Bekar memur: 36.236 TL - 39.605 TL

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 63.133 TL

• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 44.620 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 TL - 57.464 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 TL - 51.853 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 63.474 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 TL - 57.439 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 TL - 72.328 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL - 51.436 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 45.785 TL

• PROFESÖR 1/4 - 85.671 TL - 93.638 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 TL - 61.794 TL

• VAİZ 1/4 - 49.161 TL - 53.732

• AVUKAT 1/4 - 56.179 TL - 61.403 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• MÜSTEŞAR 1/1 - 63.946 TL – 69.892 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 - 56.598 TL – 61.861 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 - 22.210 TL – 24.275 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 - 17.388 TL – 19.005 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 37.289 TL – 40.756 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL

• POLİS MEMURU 1/4 - 26.338 TL - 28.787 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 - 26.338 TL –28.787 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 26.372 TL – 28.824 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 - 18.934 TL - 20.694 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 - 38.926 TL – 42.546 TL

• PROFESÖR 1/4 - 46.122 TL - 50.411 TL

• İMAM HATİP - 26.568 TL - 29.038 TL

• AVUKAT 1/4 - 26.568 TL - 29.038 TL