MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Son İpucu! 6 Aylık Memur Enflasyon Farkı Ne Olacak? 8 Kalemde Tüm Ödemeler Artıyor
Son dakika haberleri… Memur zammı 2025 yılında artacak. Memur maaşları 3 Ocak’ta TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile belli olacak. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık memur enflasyon farkı ile Ocak 2025 rakamları netleşecek. Bu kapsamda memur maaş zammı için son ipucu Merkez Bankası Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. İşte memur maaş hesaplama tablosu ile yeni memur maaşları...
Kaynak: Takvim
Son dakika: Ocak 2025 memur maaş zammı ne olur? 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 olarak netleşmişti. Ocak 2025’te yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte yeni memur maaşları ve memur emekli zammı kesinleşecek.
3 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI KESİNLEŞTİ
Memur ve memur emeklileri için şimdilik yüzde 4,95’lik rakam netleşti. Ancak milyonlarca kişinin maaş zammı için yüzde 0,99’luk bir orana daha ihtiyaç var. Nihai memur zammı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla yükselecek.
MEMUR ZAMMINDA YENİ RAKAM
Artışa ilişkin son ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,11 olarak tahmin edildi. Buna göre Ocak 2025 memur enflasyon farkı için yüzde 5,03’lük oran karşımıza çıktı. Buradan yola çıkarak yeni yılda memur zamlarının yüzde 11,33’ü bulması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Ocak artışı yüzde 11,33 çıkarsa, en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 647, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 590 liraya yükselecek.
O ÖDEMELERDE RAKAMLAR YUKARI ÇIKACAK
Ancak memur maaşlarındaki artış memur emeklilerinin gelirlerine, özel sektör çalışanlarının tazminatına, gençlerin bedelli askerlik ücretine, sosyal destek ödemelerine kadar pek çok alana da yansıyacak.
AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 11,33 olursa çalışmayan eş için verilen yardım 2 bin 63 liradan 2 bin 297, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 436,90 liradan 505,33, 6 yaş üstü için 226,95 liradan 252,66 liraya yükselecek.
EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısının etkileyeceği ücretlerden. Artış yüzde 11,33 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 18 bin 155 liradan 20 bin 212 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 276 liraya ulaşacak.
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 181 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş katsayısındaki artış yüzde 11,33 olursa 4 bin 655 liraya çıkacak.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 11,33'lük tahmine göre 10 bin 106 lira seviyesine gelecek.
ENGELLİ AYLIĞI
Eğer memur maaş katsayısındaki artış yüzde 11,33 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 716 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 7 liradan 5 bin 574 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 338 lira ödenirken, bu tutar da artış yüzde 11,33 olursa 3 bin 716 liraya çıkacak.
HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 9 bin 77 lira tutarındaki yardım da artış tahminine göre 10 bin 106 liraya ulaşacak.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkân sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Artış yüzde 11,33 olursa okul öncesi için ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 800, ilköğretimde okuyan için 6 bin 468 liradan 7 bin 200, ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 680, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 7 bin 761 liradan 8 bin 641 liraya çıkacak.