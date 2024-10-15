MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | Son İpucu! 6 Aylık Memur Enflasyon Farkı Ne Olacak? 8 Kalemde Tüm Ödemeler Artıyor

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkân sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Artış yüzde 11,33 olursa okul öncesi için ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 800, ilköğretimde okuyan için 6 bin 468 liradan 7 bin 200, ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 680, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 7 bin 761 liradan 8 bin 641 liraya çıkacak.