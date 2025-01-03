MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem Zamma Hem de Toplu Sözleşmeye Ateş Püskürdü! Yüzde 11,54'lük Artış Sonrası Ali Yalçın'dan Çağrı

Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı zam netleşirken, memurlardan refah payı talebi geldi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyonu düşürmek için maaşları baskılamak konusunda ısrarcı olunmasını anlamıyoruz. Bir taraftan alım gücü azalıyor diğer taraftan maaşlardaki kesinti artıyor" diyerek gelir vergilerinin de yüzde 15'e sabitlenmesini istedi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem Zamma Hem de Toplu Sözleşmeye Ateş Püskürdü! Yüzde 11,54'lük Artış Sonrası Ali Yalçın'dan Çağrı

Memur ve memur emekli zammı Aralık ayı TÜFE verisi sonrası netleşti. Ocak 2025’te 6 ay boyunca milyonlarca kişi 6 aylık memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 11,75’lik artışı garantiledi. Böylece en düşük memur emekli maaşı 19.617 liraya yükseldi. En düşük memur maaşı 39.205 liradan 43.733 liraya, bekar memur maaşı da 36.236 TL’den 40.421 liraya çıktı. Ortalama memur maaşları da 50 bin lirayı aştı.

MEMUR-SEN’DEN REFAH PAYI TALEBİ

Ancak zam oranı yeterli bulunmadı. Memura zam oranına ilk tepki Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan geldi. Yalçın, gelirin artmadığı ancak alım gücünün her geçen gün düştüğü bir dönemde, enflasyon karşısında eriyen maaşlar, geçim sıkıntısı ve yaşam maliyetlerindeki artışa karşı adil bir çözüm istedi.

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın daha önce yaptıkları kendi tekliflerinin yüzde 15 zam üzerine yüzde 10'luk refah payı olduğunu belirtti. Yalçın enflasyonu dizginlemek için maaşların baskılanması anlayışına da anlam veremediklerini söyledi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem Zamma Hem de Toplu Sözleşmeye Ateş Püskürdü! Yüzde 11,54'lük Artış Sonrası Ali Yalçın'dan Çağrı - Resim : 2

“GELİR VERGİSİ YÜZDE 15’E SABİTLENSİN”

Yalçın kendileri açısından maaş artışları kadar gelir vergisi adaletsizliğinin de önemli bir konu olduğunu belirtti. Yalçın, "2025'te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs aylarında yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım'da da yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli, kamu vergilerinin gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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