Memur Zammı Ne Olacak? 3 Aylık Enflasyon Farkı O Rakamları Kesinleştirdi: Memurda ‘Yüzde 0,99’luk Bekleyiş

Memur zammı Temmuz 2024’te 19,31 artmıştı, şimdi gözler Ocak 2025 zammında! Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon oranı netleşirken 3 aylık memur zammı da ortaya çıktı. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon oranı ve 6 aylık enflasyon tahminine göre; öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis maaşları dahil yeni zamlı tablo belli oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

İstanbul Ticaret Gazetesi’nden Mete Dirice’nin haberine göre TÜİK, asgari ücret, emekli maaşı ve memur zam oranı için belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon oranlarını duyurdu. Bu kapsamda yıllık enflasyon bir yıldan uzun bir sürenin ardından yüzde 50 seviyesinin altına geriledi. Aylık bazda enflasyon ise beklentilerin üzerinde yüzde 2,97 olarak duyuruldu.

MEMUR ZAMMINDA 3 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM HESAPLANDI

Bu kapsamda 2024'ün ikinci 6 ayı için belirleyici olacak 3 enflasyon verisi açıklandı. Temmuz ayında yüzde 3,23 olarak gerçekleşen enflasyon, ağustosta yüzde 2,47 oldu. Eylülde ise bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtla geçti. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında 3 aylık enflasyon yüzde 8,91 olarak hesaplandı.

MEMUR MAAŞINA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memurlar her yıl ocak ve temmuz döneminde olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memurlar 6 ayda 1 kez olmak üzere enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı burada; bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ediyor. Memurlar işte bu enflasyon farkına ek olarak yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Toplu sözleşme zammı Temmuz 2024'te yüzde 10 olurken, Ocak 2025'te bu rakam yüzde 6 olacak.

MEMURUN ZAMMINDA EN YENİ RAKAMLAR

3 aylık enflasyon oranı yüzde 8,91

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 8,91

Memur enflasyon farkı: 0,99 oranında daha enflasyon oluşması gerekiyor

Memur zammı: Yüzde 4,94

MEMUR MAAŞLARI OCAK AYINDA YENİDEN ARTACAK

Türkiye'de 4 milyonu aşkın memur ve 2,7 milyon civarında ise memur emeklisi bulunuyor. TÜİK'in ocak ayı başında aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Böylece milyonlarca memurun maaşları ocak döneminde yeniden artacak.

3 aylık rakamlara göre memur zammı yüzde 4,94 olurken, yüzde 41,5'luk OVP tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 13,44; memur zammının ise yüzde 9,31 olması bekleniyor.

KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi