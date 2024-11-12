Memur Zammı ile 250 Bin Liraya Göz Kırpacak! Ödemeler Tümden Değişiyor
Kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, evde bakım parası… Memur zammı ile hepsinde yüzde 11,45’lik artış bekleniyor. Milyonların geliri Ocak 2025 zammı ile artacak. Ancak en dikkat çeken yükseliş ise bedelli askerlik 2025 ücretlerinde olacak! 250 bin TL’ye yaklaşacak.
Kaynak: Takvim
Merkez Bankası verileri baz alındığında memur ve memur emekli zammı yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise yüzde 15,45 olacak. Memur maaşlarına yapılması öngörülen yüzde 11,25’lik zam ek ödemeler ve sosyal yardımlarda da artış anlamına geliyor. Yeni yılda bedelli askerlik ücretlerinden sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir kesimi etkileyecek bu artış ile yeni tablo ortaya çıktı.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYELERİ YÜKSELECEK
Takvim’de yer alan haberde, eğer zam yüzde 11,25 oranında gerçekleşirse, memurlara çalışmayan eş için verilen aile yardımı 2.063 TL'den 2.295 TL'ye yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 436,90 TL'den 504,96 TL'ye, 6 yaş üzeri çocuklar için ise 226,95 TL'den 252,48 TL'ye çıkacak. Sendikalı memurların aylık toplu sözleşme ikramiyesi ise 641,81 TL'den 714 TL'ye yükselecek.
EK ÖDEMELERE ARTIŞ
Memur maaş zammı memur emeklilerini de etkileyecek. En düşük memur emekli aylığının 17.588 TL'den yüzde 11,25'lik artışla 19.566 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, memur emeklilerine verilen yüzde 4 ek ödeme, yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Emekli doktorların ilave ödemeleri de aynı oranda artış gösterecek; uzman olmayan emekli doktorlar için 20.198 TL, uzman doktorlar için ise 26.258 TL'ye ulaşacak.
2025 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?
Özel sektör çalışanları için kıdem tazminatı tavanı 2025 itibarıyla 41.828 TL'den 46.534 TL'ye çıkacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ OCAK 2025’TE 250 BİN TL’YE KAPI AÇACAK
Bu yılın ikinci yarısında 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, zam oranıyla 242.381 TL'ye ulaşacak.
SOSYAL DESTEKLER DE DEĞİŞECEK
Memur maaş zammıyla birlikte, sosyal desteklerde de dikkat çeken artışlar yaşanacak. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi sosyal yardımların yanı sıra hasta yardımları ve çocuklar için yapılan destek ödemeleri de zamlanacak. Bu artışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. İşte sosyal destek ödemelerinde beklenen değişiklikler:
65 YAŞ AYLIĞI KAÇ TL?
Sosyal güvencesi bulunmayan ve 65 yaş üstü olan vatandaşlar için devlet tarafından sağlanan 65 yaş aylığı, yapılan zamla artacak. Şu anda aylık 4.181 TL olarak ödenen bu yardım, yüzde 11,25 oranındaki zamla 4.652 TL'ye yükselecek.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Evde bakım desteği, bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ailelerine sağlanan bir yardım olarak biliniyor. Halen 9.077 TL seviyesinde olan evde bakım aylığı, memur maaş artış oranı doğrultusunda 10.099 TL'ye yükselecek. Bu destek, bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve onların aileleri üzerindeki bakım yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
ENGELLİ AYLIĞI
Memur maaş katsayısındaki artış, engelli vatandaşlara verilen aylıkları da etkileyecek. Engellilik oranına göre farklı miktarlarda yapılan bu ödemeler şu şekilde artacak:
Yüzde 40-69 engelli bireyler için: 3.338 TL olan aylık, yüzde 11,25'lik artışla 3.713 TL'ye çıkacak.
Yüzde 70 ve üzeri engelli bireyler için: Şu anda 5.007 TL olan engelli aylığı, zamla birlikte 5.570 TL seviyesine yükselecek.
HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz ve SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden bireylere verilen nakdi yardımlar da zamlanacak. Şu anda 9.077 TL olarak yapılan bu ödeme, yüzde 11,25 zam oranıyla 10.099 TL'ye ulaşacak. Bu destek, hastaların sağlık giderlerini karşılamada katkı sağlarken, tedavi sürecinde maddi açıdan rahatlamalarına olanak tanıyor.
AİLELERE ÇOCUK DESTEKLERİ VE EĞİTİM YARDIMLARI
Çocuk sahibi ailelere yönelik destekler de memur maaş zammı oranında artacak. Özellikle eğitim çağındaki çocuklara sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, çocuğun eğitim seviyesine göre farklı oranlarda güncellenecek. İşte bu kapsamda yapılacak değişiklikler:
Okul öncesi çocuklar için SED ödemesi: Halen 4.312 TL olan bu ödeme, yüzde 11,25 zamla birlikte 4.797 TL'ye çıkacak.
İlköğretim çağındaki çocuklar için SED ödemesi: İlköğretimde okuyan çocuklar için şu anda 6.468 TL olan destek, yapılan zam oranına göre 7.195 TL'ye yükselecek. Bu ödeme, çocukların eğitim masraflarının karşılanmasına önemli bir katkı sağlıyor.
Ortaöğretim çağındaki çocuklar için SED ödemesi: Ortaöğretim öğrencileri için verilen 6.899 TL'lik destek, zam sonrasında 7.675 TL olacak. Eğitim giderlerinin artmasıyla birlikte bu ödeme, ailelerin çocuklarının eğitimine destek olmalarına yardımcı olacak.
Yükseköğrenim çağındaki çocuklar için SED ödemesi: Üniversite ve yükseköğrenimde eğitim gören çocuklar için sağlanan bu destek, mevcut durumda 7.761 TL olup yüzde 11,25 zamla 8.634 TL'ye yükselecek.