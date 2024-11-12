Memur Zammı ile 250 Bin Liraya Göz Kırpacak! Ödemeler Tümden Değişiyor

Okul öncesi çocuklar için SED ödemesi: Halen 4.312 TL olan bu ödeme, yüzde 11,25 zamla birlikte 4.797 TL'ye çıkacak.

İlköğretim çağındaki çocuklar için SED ödemesi: İlköğretimde okuyan çocuklar için şu anda 6.468 TL olan destek, yapılan zam oranına göre 7.195 TL'ye yükselecek. Bu ödeme, çocukların eğitim masraflarının karşılanmasına önemli bir katkı sağlıyor.