Memur Zammı İçin Kritik Gün! Hakem Kurulu'nun 3. Toplantısı Başladı

Memur zammı için merakla beklenen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısının üçüncüsü başladı. Bugünkü toplantıyla artık bu hafta içinde kararın çıkması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Memur Zammı İçin Kritik Gün! Hakem Kurulu'nun 3. Toplantısı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm memur ve memur emeklilerinin merakla sonucu beklediği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma çıkmayınca Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrası Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmaya başladı.

Kurul dün Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık bir buçuk saat süren ikinci toplantıyı yaptı. Toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini anlatırken, kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini ifade etti. Kurul, bugün üçüncü toplantı için saat 10.00'da yeniden toplandı.

ÇIKACAK KARAR KESİN OLACAK

11 üyeden oluşan kurul, kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcilerinden oluşuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi bekleniyor. Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek ve Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak.

KAMU İŞVERENİ NE TEKLİF ETTİ?

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

Hakem Kurulu'nun İkinci Toplantısı Sona Erdi: Memur Zammında Gözler Yarına Çevrildi...Hakem Kurulu'nun İkinci Toplantısı Sona Erdi: Memur Zammında Gözler Yarına Çevrildi...Ekonomi
Zam Pazarlığı Sürüyor: İlk Toplantıdan Rakam Çıkmadı! Hakem Kurulu Yeniden Masaya OturuyorZam Pazarlığı Sürüyor: İlk Toplantıdan Rakam Çıkmadı! Hakem Kurulu Yeniden Masaya OturuyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Memur Zam
Son Güncelleme:
Sadece 10 Milyon Nüfusu Var Ama Bu Ülkede 840 Farklı Dil Konuşuluyor 10 Milyon Nüfusu, 840 Farklı Dili Var!
'Çıplak Fotoğraflarınızı Görmek Zorunda Değilim' Diyen Sinan Akçıl'a Tokat Gibi Cevap: Ortaya Çıkan Fotoğrafları Pes Dedirtti Ortaya Çıkan Fotoğrafları Pes Dedirtti
Piyasada Kara Gece: Balina Satışı Piyasayı Sarstı! Yatırımcılar Panik İçinde Kara Gece! Balina Satışı Piyasayı Sarstı
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Tüm Sürücüler İçin Geçerli! Artık O Kural Tamamen Değişti Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Tüm Sürücüler İçin Geçerli! Artık O Kural Tamamen Değişti
ÇOK OKUNANLAR
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Görüntüler Tepki Çekmişti... Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası: 'Kendimi İhbar Etmiş Oldum' Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası