Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat: Refah payı ile yeni maaşlar hesaplandı
Emekli zammı ile memur zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları açıklandı.
Memur maaş zammı ile emekli zammı için kritik öneme sahip yılın 4. enflasyon verilerini oluşturan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ocak’ta yüzde 6,65, Şubat’ta yüzde 3,15, Mart’ta yüzde 2,29 olarak gerçekleşen enflasyon Nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.
ÜRETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ YÜZDE 52
Çekirdek enflasyon Nisan döneminde yüzde 45,48 oldu. Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 47,36 olarak gerçekleşmişti. Üretici fiyatları tarafında ise yıllık artış yüzde 52,11 olurken, aylık bazda ise yüzde 0,81'lik artış izlendi.
4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
Nisan ayı verisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı.
MEMURA REFAH PAYI YOLDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulunda milyonlarca memur ve emekli için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerin aylıklarında düzenleme yapılacağını ifade ederek seçim sonrasını işaret etti.