Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat: Refah payı ile yeni maaşlar hesaplandı

Memur maaş zammı ile emekli zammı için kritik öneme sahip yılın 4. enflasyon verilerini oluşturan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ocak’ta yüzde 6,65, Şubat’ta yüzde 3,15, Mart’ta yüzde 2,29 olarak gerçekleşen enflasyon Nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.