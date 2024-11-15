Oran Yükseldi, Memur Maaşlarına ‘Merkez’den Ayar! En Düşüğü 44 Bin Liraya Göz Kırptı
SON DAKİKA HABERİ | Memur zammı 2025 Ocak itibarıyla netleşecek. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ile memur maaşları zam oranı yüzde 12’ye dayandı. En düşük memur maaşı ise 44 bin TL sınırına göz dikti! En düşük memur emekli maaşı da 20 bin liraya yaklaştı. Memur maaşı hesaplama tablosu değişti. Doktor, hemşire, öğretmen ve polis maaşları dahil en yeni memur zamları…
SİNEM ERYILMAZ
Son dakika: Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yüzde 43,14’ten yüzde 44,11’e yükseldi. Banka Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,01, Aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 1,67 olarak gelmesini öngörürken memur zammı için yeni bir tablo oluştu. İşte en düşük memur maaşı ve memur emekli zammı hesaplama tabloları…
MEMURA ZAMDA ENFLASYON GÜNCELLEMESİ
Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis… Milyonlar 2025 memur zammı için enflasyon farkı hesaplamasına başladı. En yeni ipucu ise bir kez daha Merkez Bankası’ndan geldi. TCMB yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklaması ile memur maaş zammında oran yükseldi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ
4 aylık memur enflasyon farkı ile memurlar toplu sözleşme zammı ile yüzde 2,017,98’lik artışı şimdiden garantilemişti. Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini ile bu oranın kümülatif olarak yüzde 11,99’u bulabileceği hesaplandı. Oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 5,65 olması bekleniyor.
Memur zamları 3 Ocak 2025’te belli olacak.
4C EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ VE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon beklentisi ile çalışan memurlarda en düşük maaş da ortaya çıktı. 2024 en düşük memur maaşı 39.205 TL olarak uygulanıyor. 4 aylık kesinleşen rakam ile memurlar 42.337 TL’yi garantiledi. TCMB beklentisine göre Ocak 2025 memur maaşları 43.905 TL’ye yükselecek.
En düşük memur emekli maaşı da şu an 17.586 TL olarak hesaplara yatıyor. 4 aylık zam oranı ile bu rakam 18.991 liraya yükselmiş durumda. 6 ayın sonunda ise 4C Emekli Sandığı Emekli Maaşları için en düşük rakam 19.694 TL’ye çıkacak.
Bekar Memurun maaşı da 36.236 liradan 40.580 liraya yükselecek.
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.687 TL
- Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.718 TL
- Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.878 TL
- Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.129 TL
- Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.037 TL
- Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.852 TL
- Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.108 TL
- Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.702 TL
- Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.166 TL
- Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 46.912 TL
- Profesör 1/4: 85.671 TL - 95.942 TL
- Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.315 TL
- Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.055 TL
- Avukat 1/4: 56.179 TL - 62.914 TL
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
- Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.613 TL
- Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.384 TL
- Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.872 TL
- Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.472 TL
- Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.495 TL
- Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.759 TL
- Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.495 TL
- Polis Memuru 1/4: 26.338 TL -29.495 TL
- Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.495 TL
- Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.534 TL
- Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.204 TL
- Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.593 TL
- Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.652 TL
- İmam Hatip: 26.568 TL - 29.753 TL
- Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.753 TL