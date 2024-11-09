MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: En Düşük Aylık 43 Bin TL’yi Aşıyor! İşte Memur Maaşı Hesaplama Tabloları
Son dakika: Meslek meslek memur zammı Ocak 2025 tablosu ortaya çıktı. İpucu ise Merkez Bankası’ndan geldi. Memur maaş zammı ile en düşük memur maaşı 43 bin TL’yi aşacak… İşte detaylar…
Son dakika haberi... Memur zammı Ocak 2025 itibarıyla netleşecek. TÜİK 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve böylece memur maaş zammı için 6 aylık memur enflasyon farkı belli olacak. Peki en düşük memur maaşı kaç TL olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e yükselttiklerini açıkladı. Memur zammı tahmini için rakam da değişmiş oldu.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELİRLENDİ
2024’ün ikinci yarısında enflasyon rakamları 4 ay için açıklandı. Temmuz’da yüzde 3,23, Ağustos’ta yüzde 2,47, Eylül’de 2,97 olurken Ekim’de yüzde 2,88’e geriledi. Böylece 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 oldu. Şimdi nihai zam oranı için Kasım ve Aralık verileri bekleniyor.
MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON RAKAMLARI NE DİYOR?
4 aylık enflasyon: Yüzde 12,06
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,06
Memur enflasyon farkı: Yüzde 1,88
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Memur zammı: Yüzde 7,98
6 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSUNDA RAKAM YUKARI ÇIKTI
Memur zammı için tahminler yüzde 10-15 aralığını gösteriyor. Bu kapsamda en yeni açıklama Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan geldi. Yılın son enflasyon raporunda 2024 yılı son enflasyon tahmini yüzde 41,5'den yüzde 44'e yükseldi. Böylece 6 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu şöyle şekillendi:
6 aylık enflasyon: Yüzde 15,45
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,45
Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,95
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Memur zammı: Yüzde 11,25
EN DÜŞÜK MAAŞLAR (MEVCUT - 4 AYLIK - 6 AYLIK TAHMİN)
En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 18.991 TL - 19.564 TL
En düşük memur maaşı - 39.205 TL - 42.337 TL - 43.615 TL
Bekar memur maaş - 36.236 - 39.131 TL - 40.312 TL
Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli memur maaşları ve çalışan memur maaşlarının değişimi şöyle olacak:
MEMUR MAAŞ TABLOSU
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: Mevcut maaş 57.762 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 62.371 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 64.260 TL.
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: Mevcut maaş 40.824 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 44.082 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 45.417 TL.
Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut maaş 52.575 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 56.770 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 58.490 TL.
Öğretmen 1/4: Mevcut maaş 47.441 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 51.227 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 52.778 TL.
Başkomiser 1/3: Mevcut maaş 58.074 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 62.708 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 64.607 TL.
Polis Memuru 8/1: Mevcut maaş 52.552 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 56.746 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 58.464 TL.
Uzman Doktor 1/4: Mevcut maaş 66.174 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 71.455 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 73.619 TL.
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: Mevcut maaş 47.060 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 50.815 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 52.354 TL.
Mühendis 1/4 - 58.957 TL: Mevcut maaş 64.440 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 69.582 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 71.690 TL.
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: Mevcut maaş 41.890 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 45.233 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 46.603 TL.
Profesör 1/4: Mevcut maaş 85.671 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 92.508 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 95.309 TL.
Araştırma Görevlisi 7/1: Mevcut maaş 56.537 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 61.049 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 62.897 TL.
Vaiz 1/4: Mevcut maaş 49.161 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 53.084 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 54.692 TL.
Avukat 1/4: Mevcut maaş 56.179 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 60.662 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 62.499 TL.
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI
Müsteşar 1/1: Mevcut maaş 63.946 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 69.049 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 71.140 TL.
Genel Müdür 1/1: Mevcut maaş 56.598 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 61.115 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 62.965 TL.
Şube Müdürü (Lisans) 1/4: Mevcut maaş 22.210 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 23.982 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 24.709 TL.
Memur (Lisans) 4/1: Mevcut maaş 17.388 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 18.776 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 19.344 TL.
Öğretmen 1/4: Mevcut maaş 26.338 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 28.440 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 29.301 TL.
Kaymakam 1. Sınıf 1/4: Mevcut maaş 37.289 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 40.265 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 41.484 TL.
Başkomiser 1/4: Mevcut maaş 26.338 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 28.440 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 29.301 TL.
Polis Memuru 1/4: Mevcut maaş 26.338 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 28.440 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 29.301 TL.
Hemşire (Lisans) 5/1: Mevcut maaş 26.338 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 28.440 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 29.301 TL.
Mühendis 1/4: Mevcut maaş 26.372 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 28.476 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 29.339 TL.
Teknisyen (Lise) 11/1: Mevcut maaş 18.934 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 20.445 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 21.064 TL.
Pratisyen Hekim 1/4: Mevcut maaş 38.926 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 42.032 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 43.305 TL.
Profesör 1/4: Mevcut maaş 46.122 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 49.803 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 51.311 TL.
İmam Hatip: Mevcut maaş 26.568 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 28.688 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 29.557 TL.
Avukat 1/4: Mevcut maaş 26.568 TL, 4 aylık %7,98 zamlı maaş 28.688 TL, 6 aylık %11,25 zamlı maaş 29.557 TL.