MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA: En Düşük Aylık 43 Bin TL’yi Aşıyor! İşte Memur Maaşı Hesaplama Tabloları

Son dakika haberi... Memur zammı Ocak 2025 itibarıyla netleşecek. TÜİK 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve böylece memur maaş zammı için 6 aylık memur enflasyon farkı belli olacak. Peki en düşük memur maaşı kaç TL olacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e yükselttiklerini açıkladı. Memur zammı tahmini için rakam da değişmiş oldu.