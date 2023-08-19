Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı!

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin maaş zammı ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu sürerken, bir yandan da SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 zammı için hesaplamalar şimdiden başlamış durumda.