Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı!
Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında kritik bir ipucu geldi.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin maaş zammı ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu sürerken, bir yandan da SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 zammı için hesaplamalar şimdiden başlamış durumda.
MEMURUN ZAMMINDA HÜKÜMET TEKLİFİ YÜKSELTTİ
Geçtiğimiz günlerde ilk teklifini 2024 yılı için yüzde 24,2'lik, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunan hükümet, memur zammı için ikinci teklifini 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde olarak verdi. Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak nihai karara bağlanacak toplu sözleşme zam oranı, Ocak 2024 dönemi zammına yansıtılacak.
Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.
ERDOĞAN’DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN TALİMAT
Milyonların gözü maaşlara yapılacak yeni zam oranlarına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla son dönemde hayat pahalılığında yaşanan artışa değinerek, "Refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur" diye açıklamada bulundu.