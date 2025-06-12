Memur ve Emekliye Temmuz Zammı İçin 3 Olası Senaryo Masada! İşte Milyonları İlgilendiren Oran
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını belirleyecek Temmuz zammı için geri sayım başladı. Zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025’in ilk 6 ayına ait enflasyon oranına göre maaş artışı alırken, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da uygulanacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09'A ULAŞTI
TÜİK’in açıkladığı verilere göre; enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta yüzde 1,53 artış gösterdi. Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 15,09’a yükseldi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden aynı oranda bir zam anlamına geliyor. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yaklaşık yüzde 9’luk enflasyon farkı ile toplamda yüzde 14’e yakın bir artışı şimdiden garantiledi.
ZAM İÇİN 3 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentileri yüzde 1 ila 2 arasında değişiyor. Bu tahminler doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına uygulanacak Temmuz zammı için 3 farklı olasılık öne çıkıyor:
Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:
Emekli zammı: %16,24
Memur zammı: %15,14
Haziran enflasyonu yüzde 1,5 olursa:
Emekli zammı: %16,82
Memur zammı: %15,72
Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:
Emekli zammı: %17,40
Memur zammı: %16,29
3 TEMMUZ’DA ZAM ORANLARI NETLEŞECEK
TÜİK’in 3 Temmuz’da kamuoyuyla paylaşacağı enflasyon verisi, Temmuz ayında uygulanacak zam oranlarının kesinleşmesini sağlayacak. Bu oranlar, milyonlarca emekli ve memurun alacağı maaşı doğrudan etkileyecek. Ekonomistler, özellikle emeklilerin alım gücü üzerindeki etkiler nedeniyle haziran enflasyonunun belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.