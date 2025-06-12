Memur ve Emekliye Temmuz Zammı İçin 3 Olası Senaryo Masada! İşte Milyonları İlgilendiren Oran

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09'A ULAŞTI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre; enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta yüzde 1,53 artış gösterdi. Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 15,09’a yükseldi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden aynı oranda bir zam anlamına geliyor. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak yaklaşık yüzde 9’luk enflasyon farkı ile toplamda yüzde 14’e yakın bir artışı şimdiden garantiledi.