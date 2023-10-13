Memur ve emekliye kötü haber: AKP'nin zam planı ortaya çıktı

Vatandaşı iyice fakirleştirip ekonomik krizi sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyorlar. Asla krizi bitirmek gibi bir dertleri yok.

Mehmet Şimşek bunu açık bir şekilde zaten beyan etti. Emeklilere verilecek 5 bin TL ile de “Gerektiğinde size sadaka veririz” diyorlar.

Yapısal reform ve rasyonel politika dedikleri halkı kandırmaktan başka bir şey değil."