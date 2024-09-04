Memur ve Emeklinin 2025 Yılı Maaşını Açıkladı! Uzman İsim Tek Tek Hesapladı
2025 Ocak ayında yapılacak memur ve emekli zamları için geri sayım başladı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Temmuz ve Ağustos enflasyon oranlarını değerlendirerek, önümüzdeki 4 ayda beklenen enflasyon verileri ışığında maaş zamlarına dair tahminlerde bulundu.
2024 Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Şimdi ise gözler, Ocak 2025’te yapılacak zam oranlarına çevrildi. CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri için beklenen zam oranlarını hesapladı.
Murat Bal, "Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3,31 ve yüzde 2,47 olarak açıklandı. Bu iki ayın toplamı, yaklaşık yüzde 6'lık bir artışı işaret ediyor. Ancak kesin sonuç için önümüzdeki 4 ayın enflasyon verilerini beklememiz gerekiyor" dedi.
"YÜZDE 15 CİVARINDA ZAM BEKLENİYOR"
3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek olan rakamlar öncesinde Bal, "Beklenti anketlerinde enflasyon oranının maksimum yüzde 41 civarında çıkabileceği öngörülüyor. Ancak hedeflenen enflasyonun yüzde 36-37 arasında olması muhtemel. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 15 civarında bir artış bekleniyor. Memur emeklilerinde ise bu oran yüzde 10-11 civarında olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.