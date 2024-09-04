Memur ve Emeklinin 2025 Yılı Maaşını Açıkladı! Uzman İsim Tek Tek Hesapladı

Murat Bal, "Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon oranları sırasıyla yüzde 3,31 ve yüzde 2,47 olarak açıklandı. Bu iki ayın toplamı, yaklaşık yüzde 6'lık bir artışı işaret ediyor. Ancak kesin sonuç için önümüzdeki 4 ayın enflasyon verilerini beklememiz gerekiyor" dedi.