'Memur ve Emeklilerinin Enflasyon Kayıpları Her Ay Verilsin' Çağrısı

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, memur ve emeklilere her ay enflasyon kayıplarının yansıtılmasını talep etti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
'Memur ve Emeklilerinin Enflasyon Kayıpları Her Ay Verilsin' Çağrısı

TÜİK’in nisan ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerinde, yıllık enflasyonun yüzde 37,86 olduğu kaydedilirken, ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 73,88 olarak açıkladı.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Öğretici, “Yılın ilk altı ayı için alınan artış sadece yüzde 6 iken daha yılın ilk dört ayında oluşan enflasyon yüzde 13,36 olmuş, verilen artışın tamamı erimiştir. Verilen artış erirken bir o kadar da memur ve emeklilerinin enflasyon kaybı oluşmuştur” ifadelerini kulandı.

Açıklamasında ‘istatistik oyunlarının memur ve emeklinin cebinin boşalmasını önlemediğini’ işaret eden Öğretici, “Altı ayda bir alınan artışlar daha ilk aylardan enflasyon altında kalmakta ve sabit gelirlilerin alım gücü düşmektedir. Altı ay sonra verilen enflasyon farkı geçmiş dönemleri kapsamadığından o ana kadar oluşan farklar sabit gelirlilerin cebinden çıkmaktadır. Öncelikle yıllardır oluşan kayıplar karşılanmalı, sonrasında ise aylık olarak enflasyon kayıpları maaşlara yansıtılmalıdır” çağrısını yaptı.

Öğretici açıklamasının devamında memur ve emeklilere refah payı verilmesi çağrısında bulunurken “Alım gücünü artırmak için enflasyonun üzerinde refah payı şarttır. Tüm bu nedenlerle memur ve emeklilere enflasyon altında kalmayacak REFAH PAYI verilmesi şarttır” dedi.

Etiketler
Memur Emekli Enflasyon
Son Güncelleme:
Nisan Ayında En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Markalar Belli Oldu Nisan Ayında En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Markalar Belli Oldu
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
Nisan Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu Nisan Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Mert Başaran: Rekor Kazandıracak Mert Başaran: Rekor Kazandıracak
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?