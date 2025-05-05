'Memur ve Emeklilerinin Enflasyon Kayıpları Her Ay Verilsin' Çağrısı

TÜİK’in nisan ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerinde, yıllık enflasyonun yüzde 37,86 olduğu kaydedilirken, ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 73,88 olarak açıkladı.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Öğretici, “Yılın ilk altı ayı için alınan artış sadece yüzde 6 iken daha yılın ilk dört ayında oluşan enflasyon yüzde 13,36 olmuş, verilen artışın tamamı erimiştir. Verilen artış erirken bir o kadar da memur ve emeklilerinin enflasyon kaybı oluşmuştur” ifadelerini kulandı.

Açıklamasında ‘istatistik oyunlarının memur ve emeklinin cebinin boşalmasını önlemediğini’ işaret eden Öğretici, “Altı ayda bir alınan artışlar daha ilk aylardan enflasyon altında kalmakta ve sabit gelirlilerin alım gücü düşmektedir. Altı ay sonra verilen enflasyon farkı geçmiş dönemleri kapsamadığından o ana kadar oluşan farklar sabit gelirlilerin cebinden çıkmaktadır. Öncelikle yıllardır oluşan kayıplar karşılanmalı, sonrasında ise aylık olarak enflasyon kayıpları maaşlara yansıtılmalıdır” çağrısını yaptı.

Öğretici açıklamasının devamında memur ve emeklilere refah payı verilmesi çağrısında bulunurken “Alım gücünü artırmak için enflasyonun üzerinde refah payı şarttır. Tüm bu nedenlerle memur ve emeklilere enflasyon altında kalmayacak REFAH PAYI verilmesi şarttır” dedi.