Memur ve emekli zammında olası senaryolar: Gözler perşembe gününde!
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç sürüyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, zam beklentisiyle ilgili, "Yüzde 30’lar seviyesine gelebileceğini düşünüyorum" dedi.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini dün sözleşme masasına sundu.
17 AĞUSTOS'TA YENİ TEKLİF
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.
Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, zam beklentisini, "Bunun yüzde 30’lar seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu memura yapılacak nihai zam oranı değildir" dedi.
Bayram'ın Milliyet'e yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: