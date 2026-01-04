Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! Kritik Gün Yarın: İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu

Milyonların maaşını değiştirecek kritik gün geldi. Yarın açıklanacak enflasyon oranlarıyla zamlar netleşecek. Beklentiler yüzde 12–13 bandını işaret ederken, “refah payı olacak mı, en düşük maaş ne kadar olacak, kök maaşı düşük olanlar ne alacak?” soruları yanıt bekliyor. Memur ve emekliler için masadaki rakamlar merakla bekleniyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zamları, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. Son 6 aya ilişkin enflasyon oranının yüzde 12–13 bandında gelmesi beklenirken, refah payı eklenmesine yönelik ihtimalin düşük olduğu ifade ediliyor. En düşük emekli aylığı ve kök maaşlara ilişkin düzenleme için ise Meclis’te yeni bir yasal sürecin başlatılması planlanıyor.

Emekli aylıkları her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına göre güncelleniyor. Yarın açıklanacak verilerle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranları da netleşmiş olacak. Beklentiler, son 6 ayın enflasyon oranının yüzde 12–13 aralığında gerçekleşmesi yönünde.

REFAH PAYI İHTİMALİ ZAYIF

AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelere göre emekli zammına ek bir refah payı verilmesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Konuyla ilgili nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği ifade ediliyor. Aynı gün toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun da en düşük emekli aylığına ilişkin alternatifleri ele alacağı belirtiliyor.

KÖK MAAŞLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Altı aylık enflasyonun yüzde 12 olarak gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının 16.881 TL’den 18.900 TL’ye, yüzde 13 olması durumunda ise yaklaşık 19.075 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ancak kök maaşı bu tutarların altında kalan emekliler için TBMM’de yeni bir düzenleme yapılacak ve farkın Hazine tarafından karşılanması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen torba yasa teklifinde bu düzenlemenin de yer alacağı belirtiliyor.

4 MİLYON EMEKLİ EN DÜŞÜK KADEMEDE

Halihazırda yaklaşık 4 milyon emekli en düşük emekli aylığı grubunda bulunuyor. Yasal düzenleme yapılmaması durumunda kök maaşı düşük olan birçok emeklinin zam alamama riski bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75’lik artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında ise yüzde 16,67 zamla 16.881 TL’ye yükseltilmişti.

Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışa ek olarak enflasyon farkı uygulanacak. Açıklanacak enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda yüzde 18–19 civarında zam yapılması bekleniyor.

