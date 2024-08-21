Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor

Ocak ayı yaklaşırken, milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zamlarında. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre ocak ayında yapılacak zam oranları şekillenmeye başladı. Peki, memur ve emekli olanlar kadar zam alacak? İşte ocak zammı için üç farklı senaryo...

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Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor - Resim: 1

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor. Banka, yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak açıkladı, ancak piyasanın beklentisi %43.31 seviyesinde. Bu tahminler, memur ve emeklilerin alacağı zammın belirlenmesinde önemli bir etken.

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Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor - Resim: 2

EMEKLİLER İÇİN ZAM HESABI

Emekli maaşları, genellikle 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %24.73 oranında zam yapılmıştı. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre 6 aylık enflasyon %10.65 olarak öngörülmüştü, ancak piyasanın beklentisi bu oranı %14.89’a çıkardı. Buna göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %14.89 olarak hesaplanabilir.

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Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor - Resim: 3

ZAM SENARYOLARI

Memur maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirleniyor. Temmuz ayında memurlara %19.31 oranında zam yapılmıştı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %38 iken, piyasa beklentisi %43.31 olarak açıklandı. Bu durumda, memurlar için enflasyon farkı dahil ocak zammı %6.62 ila %9.70 arasında değişebilir.

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Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor - Resim: 4

Emekli maaşları için kesin zam oranları, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre maaşlarını alacak. Ek olarak, refah payı gibi olası ek ödemeler de bu tarihte belli olacak.

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Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor - Resim: 5

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre:
- 2024 yılı enflasyon beklentisi: %38
- 2025 yılı enflasyon beklentisi: %14
- 2026 yılı enflasyon beklentisi: %9

Bu tahminler, önümüzdeki yıllarda maaş artışlarının da nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Özellikle 2024 yılı için %43.31 olarak öngörülen enflasyon oranı, memur ve emekliler için önemli bir zam artışına işaret ediyor.

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