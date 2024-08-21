Memur ve Emekli Zammı İçin 3'lü Hesap: Kim Ne Kadar Maaş Alacak? Milyonları İlgilendiriyor

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre:

- 2024 yılı enflasyon beklentisi: %38

- 2025 yılı enflasyon beklentisi: %14

- 2026 yılı enflasyon beklentisi: %9

Bu tahminler, önümüzdeki yıllarda maaş artışlarının da nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Özellikle 2024 yılı için %43.31 olarak öngörülen enflasyon oranı, memur ve emekliler için önemli bir zam artışına işaret ediyor.