Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR

6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 oldu. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.