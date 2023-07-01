Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar
Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında yapılacak olan zamma kilitlendi. En düşük emekli maaşı zammı ile birlikte SGK ve Bağkur’lunun 7.500 TL olan aylığının 10.000 TL olması bekleniyor. İşte kulislerde konuşulan son rakamlar...
Memur zammı ve emekli maaş zammı için milyonlarca vatandaş gözünü enflasyon rakamlarına çevrimiş durumda. SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon ve refah payı, memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı zam formülü ile yeni maaşlarına kavuşacak. Peki memur emekli zammı Temmuz 2023 için ne olacak? 2023 Emekli maaş tablosu ve memur maaş zammı hesaplama…
HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANIYOR
Milyonlarca kişinin maaşlarına zam için dört gözle beklediği veri bayramın hemen ertesinde açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.
6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR
6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 oldu. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI
Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak iki konu yine memur ve emekli maaşları için olacak. En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 liradan 22 bin lira bandına yükseltilecek. Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor. Aynı oranda artış sağlanması durumunda en düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.