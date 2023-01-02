Memur ve emekli maaşlarında gözler yarına çevrildi: İşte memur ve emekli zam oranı!
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi yarın saat 10.00’da açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranıyla emekli ve memurun zam oranı netleşmiş olacak.
Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 3 Ocak Salı (yarın) günü saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verisiyle memur ve emekli maaşlarında artış oranı belli olacak.
Haziran-Aralık arasındaki 6 ayda tüketici fiyat endeksindeki artış ve belirlenen toplu sözleşme zam oranı dikkate alınarak belirlenen memur ve memur emekli maaşlarında, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 15,04 oldu.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA 6 AYLIK ENFLASYON HESAPLANIYOR
Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor.
MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞMEDEN YÜZDE 8 ZAM ALACAK
Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı.