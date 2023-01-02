Memur ve emekli maaşlarında gözler yarına çevrildi: İşte memur ve emekli zam oranı!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA 6 AYLIK ENFLASYON HESAPLANIYOR

Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor.