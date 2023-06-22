Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi

Memur ve emeklinin gözü kulağı maaşlara gelecek zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin yapılan yüzde 34'lük ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca vatandaş şimdi de "Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.