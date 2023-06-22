Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ortaya çıktı: 'Kesin' dedi, oran verdi
Vatandaşlar 'En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken SGK uzmanı katıldığı canlı yayında 'kesin' diyerek yapılacak zam oranını açıklayarak rakam verdi.
Memur ve emeklinin gözü kulağı maaşlara gelecek zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin yapılan yüzde 34'lük ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca vatandaş şimdi de "Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Memur zammı ile emekli zammı oranlarının Kurban Bayramı'nın ardından açıklanması beklenirken, TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER 5 TEMMUZ'DA OLACAK
TÜİK'in 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranının netleşmesi beklenirken, yapılacak zam oranıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
'KESİN' DİYEREK AÇIKLADI: "EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM YAPILACAK"
Sözcü TV'de soruları yanıtlayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'kesin' diyerek emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Erdursun "Emekli maaşlarına zam oranı bence kesin yüzde 30 olacak" diye konuştu.