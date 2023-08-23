Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 6 SENARYO

Görüşmelerde mutabakat sağlanması ya da Kurul kararıyla belirlenecek toplu sözleşme zamlarına göre ocak ayında maaş zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili 6 senaryo bulunuyor.