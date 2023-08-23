Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı
6 milyon 500 bin memur ve memur emeklisinin ne kadar maaş zammı alacağı merak ediliyor. Yapılacak zam oranıyla ilgili 6 senaryo ortaya çıktı. Zam oranı yüzde 20 olursa en düşük memur maaşı 32 bin 878 TL’ye yükselecek. İşte detaylar…
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler dün sona erdi. Belirlenen takvim gereği müzakere sürecinin dün sona erdiği toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi. Tarafların uzlaşmaması durumunda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA 6 SENARYO
Görüşmelerde mutabakat sağlanması ya da Kurul kararıyla belirlenecek toplu sözleşme zamlarına göre ocak ayında maaş zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili 6 senaryo bulunuyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ocak ayında memur maaş zammı yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı uygulanacak.
Merkez Bankası’nın 2023 yılsonu için öngördüğü yüzde 58’lik enflasyon tahmini tutarsa temmuz – aralık döneminde yüzde 31.81 oranında enflasyon olacak. Bu durumda memurlar açısından her durumda yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak.