Memur ve emekli için zam pazarlığı kızışıyor: İşte masadaki rakamlar! Gözler o tarihte

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30 BİN TL OLSUN"

Memur-Sen'in talebi maaşlarda 22 bin TL yerine 30 bin TL'lik taban ücret. Talepler arasında ayrıca aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi ve 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılması da var.