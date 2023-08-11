Memur ve emekli için zam pazarlığı kızışıyor: İşte masadaki rakamlar! Gözler o tarihte

Toplu sözleşme maratonunda neredeyse sona gelindi. Hafta boyunca Memur-Sen'in en düşük maaş için 30 bin TL ve kira yardımı için aylık 7 bin 650 TL olan teklifi komisyonda görüşüldü. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren görüşmelerde artık gözler hükümetin teklifine çevrildi.

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Memur ve emekli için zam pazarlığı kızışıyor: İşte masadaki rakamlar! Gözler o tarihte - Resim: 1

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren kamuda zam pazarlığı neredeyse tamamlandı. Teklifler tek tek masaya yatırılırken, 6.5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren müzakerelerde sona gelindi.

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Memur ve emekli için zam pazarlığı kızışıyor: İşte masadaki rakamlar! Gözler o tarihte - Resim: 2

Hafta boyunca devam eden komisyon çalışmalarında genel ve hizmet kollarına ilişkin maddeler müzakere edildi. Zaman zaman o görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

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Memur ve emekli için zam pazarlığı kızışıyor: İşte masadaki rakamlar! Gözler o tarihte - Resim: 3

Atv Haber'de yer alan habere göre; 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin komisyon aşamasında Memur-Sen ve bağlı sunduğu tekliflerin yanı sıra kamuoyu görevlerinin talep ve beklentileri incelendi.

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Memur ve emekli için zam pazarlığı kızışıyor: İşte masadaki rakamlar! Gözler o tarihte - Resim: 4

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30 BİN TL OLSUN"

Memur-Sen'in talebi maaşlarda 22 bin TL yerine 30 bin TL'lik taban ücret. Talepler arasında ayrıca aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi ve 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılması da var.

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