Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi
Memurlar için 8.077 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı ek bordro ile ödenecek. Peki Temmuz 2023 maaş farkı ve seyyanen zam ne zaman yatacak? İşte maaş farkı hesabı ve ödeme takvimi...
Temmuz zammı sonrası ilk ödeme memur maaşları için oldu. Bugün de yüzde 25 zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı. 'Maaş farkları ne zaman yatacak' son dönemin en çok merak edilen sorusu oldu.
Memurlara, Yüzde 17,55 oranındaki artış maaşlara yansıtılırken 8.077 TL'lik seyyanen artış ve 14 günlük maaş farkları ek bordro ile ödenecek. Memur emekli maaşı farkı ise 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde ödenecek.
EMEKLİ-MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Temmuz ayından geçerli olacak olan yeni artışlarda farklar da yatırılıyor.
Hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen artışlar bu ay içinde hesaplarda olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yüzde 25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görecek.