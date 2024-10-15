Memur Maaş Hesabında Tablo Değişecek: Rakamlar Tek Tek Yükselecek

Yeni maaşlar, 3 Ocak 2025’te Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Memurlara altı aylık enflasyon farkı uygulanacak ve emekli zammı belirlenecek. Böylece, memur maaş hesaplamaları güncellenerek tüm ödemeler zamlanacak.

OCAK 2025 MEMUR ZAMMI HESABI

Memur ve emekli memurlar için şu an yüzde 4,95'lik bir zam oranı öngörülüyor. Ayrıca, memurlar toplu sözleşme kapsamında enflasyonun üzerine ek zam alacaklar. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, memur maaşının alt sınırı ise 39 bin lira olarak belirlenmişti. 2025'in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Eğer enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, ek zam devreye girecek.

Son üç aylık enflasyonun yüzde 8,92 olarak açıklandığı göz önüne alındığında, Ocak 2025'te yaklaşık 4 milyon memur yüzde 6 zam ve enflasyon farkı alacak. Maaşlara yapılacak yüzde 0,99'luk ek zam da gündemde.