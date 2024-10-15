Memur Maaş Hesabında Tablo Değişecek: Rakamlar Tek Tek Yükselecek
Ocak 2025'te yapılacak memur maaş zammı, birçok sosyal destek ve ödemeyi de artıracak. Aile yardımı, emekli doktor ek ödemesi, yaşlılık ve engelli aylıkları, evde bakım desteği, nakdi yardımlar ve çocuk yardımları da bu zamdan etkilenecek. İşte detaylar ve olası rakamlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni maaşlar, 3 Ocak 2025’te Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Memurlara altı aylık enflasyon farkı uygulanacak ve emekli zammı belirlenecek. Böylece, memur maaş hesaplamaları güncellenerek tüm ödemeler zamlanacak.
OCAK 2025 MEMUR ZAMMI HESABI
Memur ve emekli memurlar için şu an yüzde 4,95'lik bir zam oranı öngörülüyor. Ayrıca, memurlar toplu sözleşme kapsamında enflasyonun üzerine ek zam alacaklar. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, memur maaşının alt sınırı ise 39 bin lira olarak belirlenmişti. 2025'in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılması bekleniyor. Eğer enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, ek zam devreye girecek.
Son üç aylık enflasyonun yüzde 8,92 olarak açıklandığı göz önüne alındığında, Ocak 2025'te yaklaşık 4 milyon memur yüzde 6 zam ve enflasyon farkı alacak. Maaşlara yapılacak yüzde 0,99'luk ek zam da gündemde.
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?
En düşük memur maaşı: 39 bin 205 TL'den 43 bin 647 TL'ye
Memur emeklisi maaşı: 17 bin 588 TL'den 19 bin 590 TL'ye yükselecek.
8 KALEMİN DE ÖDEMELERİ ARTACAK
Memur maaşlarındaki artış, sosyal destek ödemelerini de yükseltecek. Eğer memur zammı yüzde 11,33 olarak belirlenirse:
Çalışmayan eş yardımı: 2 bin 063 TL’den 2 bin 297 TL’ye,
0-6 yaş çocuk yardımı: 436 TL’den 505 TL’ye,
6 yaş üstü çocuk yardımı: 226 TL’den 252 TL’ye çıkacak.
EVDE BAKIM, ENGELLİ, 65 YAŞ AYLIĞI...
Uzman olmayan emekli doktorların ek ödemesi: 18 bin 155 TL’den 20 bin 212 TL’ye,
Uzman doktorların ek ödemesi: 23 bin 602 TL’den 26 bin 276 TL’ye,
65 yaş üstü vatandaşlara aylık: 4 bin 181 TL’den 4 bin 655 TL’ye,
Evde bakım desteği: 9 bin 077 TL’den 10 bin 106 TL’ye,
Yüzde 40-69 engelli aylığı: 3 bin 338 TL’den 3 bin 716 TL’ye,
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 5 bin 007 TL’den 5 bin 574 TL’ye,
18 yaş altı engelli yakını yardımı: 3 bin 338 TL’den 3 bin 716 TL’ye,
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yardım: 9 bin 077 TL’den 10 bin 106 TL’ye yükselecek.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNDE RAKAMLAR
Okul öncesi: 4 bin 312 TL’den 4 bin 800 TL’ye,
İlköğretim: 6 bin 468 TL’den 7 bin 200 TL’ye,
Ortaöğretim: 6 bin 899 TL’den 7 bin 680 TL’ye,
Yükseköğrenim: 7 bin 761 TL’den 8 bin 641 TL’ye çıkacak.