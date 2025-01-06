Memur Emeklisi için 4,21 Puanlık Düzenleme Yolda: Eşitleme Formülü Devreye Alınıyor! En Düşüğü 20 Bin Liranın Üzerine Çıkacak

Son dakika haberleri… Ocak 2025 memur zammı TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile netleşti. Memur ve emeklisi, enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 11,54’lük zam aldı. Peki en düşük memur ve memur emekli maaşı kaç TL oldu? Toplu sözleşme nedeniyle düşük kalan artışlar için eşitleme yapılması için çalışmalara başlanılacağı öğrenildi. İşte detaylar…

ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,23

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 11,54

Böylece en düşük memur maaşı 43.733 TL olurken, bekar memur maaşı 40.421 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli maaşı da 19.617 lira olarak belirlendi.

MEMUR-SEN’DEN REFAH PAYI TALEBİ

Ancak gelen zam memurlar tarafından yetersiz bulunmuş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın zam oranlarının açıklanmasının hemen ardından kameralar karşısına geçerek ekonomi yönetimine şu çağrıda bulunmuştu:

“Gelir vergisi adaletsizliği kamu görevlilerini mağdur ediyor. Vergi oranı yüzde 15'e sabitlenmeli. Memur-Sen olarak yüzde 15 maaş artışı ve yüzde 10 refah payı talep ediyoruz.”

Yalçın ayrıca, 4688 sayılı Toplu Sözleşme Kanunu'nun kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretmediğini savunarak, kanunun değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN EŞİTLEME ANKARA GÜNDEMİNE GİRDİ

Şu an için memurlar için herhangi bir yeni düzenlemesi Ankara’da konuşulmasa da memur emeklileri için yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4A-4B emeklileri ile 4C emeklileri arasında oluşan yüzde 4,21’lik farkın kapatılması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin etki analizi yapacağı ve kararı daha sonra vereceği ifade edildi. Ancak tıpkı taban maaş düzenlemesinde olduğu gibi eşitleme formülü için de yasal bir düzenleme gerekiyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

17.586 TL olarak uygulanan en düşük memur emekli maaşının yüzde 15,75'e tamamlanması halinde yeni maaşların 20.355 TL olma ihtimali bulunuyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Zamlı memur maaşları 15 Ocak'ta hesaplara geçecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi bekleniyor. Eğer 15 Ocak'a yetişmezse maaş farkları ay bitmeden hesaplara ayrıca yatacak. Memur emeklileri her ayın 1 ve 5'i arasında maaş ödemelerini alıyor. Zam oranı belli oldu ancak memur emeklileri ocak maaşlarını zamsız olarak alıyor. Ayın son haftasında memur emeklisi maaş farkları hesaplara yatacak.

Kaynak: Haber Merkezi